O choro de Mari Gonzalez e a emoção de Bell Marques ao descobrir que será avô

Pati e Rafa estão juntos desde 2017 e oficializaram a união em dezembro de 2023

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 14:00

O choro de Mari Gonzalez e a emoção de Bell Marques ao descobrir que será avô Crédito: Reprodução

O cantor Rafa Marques e a influenciadora Pati Guerra compartilharam, neste domingo (25), um registro do momento em que contaram aos familiares que estão à espera do primeiro filho. No vídeo, Bell Marques, Ana Marques, Pipo Marques e Mari Gonzalez aparecem visivelmente emocionados e parabenizando o casal pela novidade.

“Será que esse neném vai ser muito amado? Pela reação dos vovôs e tios da pra ter uma noção, né?”, diz a legenda da publicação.

