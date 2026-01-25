O choro de Mari Gonzalez e a emoção de Bell Marques ao descobrir que será avô

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 14:00
O cantor Rafa Marques e a influenciadora Pati Guerra compartilharam, neste domingo (25), um registro do momento em que contaram aos familiares que estão à espera do primeiro filho. No vídeo, Bell Marques, Ana Marques, Pipo Marques e Mari Gonzalez aparecem visivelmente emocionados e parabenizando o casal pela novidade.
“Será que esse neném vai ser muito amado? Pela reação dos vovôs e tios da pra ter uma noção, né?”, diz a legenda da publicação.
Bell Marques
Pati e Rafa estão juntos desde 2017 e oficializaram a união em dezembro de 2023. O casamento aconteceu na Igreja Nossa Senhora da Vitória, em Salvador, em uma cerimônia que reuniu familiares e amigos próximos.