Bell Marques vai ser vovô! Pati Guerra e Rafa Marques anunciam gravidez do primeiro filho

Os dois se casaram em dezembro de 2023

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 11:03

Pati Guerra e Rafa Marques
Pati Guerra e Rafa Marques Crédito: Reprodução

Bell Marques vai ser vovô! A influenciadora Pati Guerra divulgou nesta quinta-feira (22) que está grávida do seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Rafa Marques, filho mais velho do cantor.

"Nossa vida a dois acabou…Porque agora somos 3. Meu neném, seus pais te amam mais que tudo nessa vida! Você foi muito desejado, planejado e esperado! Que Deus abençoe nossa família", escreveu ela.

"Esse momento chegou! Estamos tão felizes… Só transmitam energia boa, pois só vamos absorver isso… Obrigado meu Deus! Só peço saúde pra o nosso neném…", completou Rafa.

Os papais do ano estão juntos desde 2017 e se casaram em 2023.

