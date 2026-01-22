Bell Marques vai ser vovô! Pati Guerra e Rafa Marques anunciam gravidez do primeiro filho

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 11:03
Bell Marques vai ser vovô! A influenciadora Pati Guerra divulgou nesta quinta-feira (22) que está grávida do seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Rafa Marques, filho mais velho do cantor.
"Nossa vida a dois acabou…Porque agora somos 3. Meu neném, seus pais te amam mais que tudo nessa vida! Você foi muito desejado, planejado e esperado! Que Deus abençoe nossa família", escreveu ela.
Pati Guerra
"Esse momento chegou! Estamos tão felizes… Só transmitam energia boa, pois só vamos absorver isso… Obrigado meu Deus! Só peço saúde pra o nosso neném…", completou Rafa.
Os papais do ano estão juntos desde 2017 e se casaram em 2023.