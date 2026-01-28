Paixão à vista: 4 signos entram em fase intensa de amor e decisões importantes a partir desta quarta (28 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 16:16
O clima de hoje promete tirar qualquer relacionamento da monotonia. Para os nativos de Capricórnio, o universo está enviando faíscas de puro romance, sendo o momento ideal para surpreender quem você ama ou se permitir um encontro inesquecível. Se você está solteiro, o seu brilho pessoal será um ímã para conexões que fogem do óbvio.
Já para os Taurinos, a Lua no seu signo intensifica todas as sensações. Você sentirá uma autoconfiança renovada, o que te deixa irresistível. No entanto, o aspecto tenso com o Sol pede que você não sufoque o parceiro; a sedução hoje vem da segurança que você transmite, e não do controle que tenta exercer.
Para os signos de Peixes e Virgem, a comunicação será a ponte para o prazer. Os piscianos estão com a fala encantadora, ideal para resolver aquele mal-entendido que esfriou o clima nos últimos dias. Enquanto isso, os virginianos podem se ver encantados por alguém totalmente diferente do seu "tipo" habitual, provando que o novo pode ser fascinante.
O segredo para todos os signos hoje é equilibrar a intensidade física com a liberdade emocional. Não tenha medo de inovar na intimidade, mas lembre-se de que cada um precisa do seu espaço para respirar. É um dia de "tudo ou nada" onde o "tudo" depende da sua capacidade de ser autêntico.