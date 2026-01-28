Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A solidão começa a perder força hoje (28 de janeiro) e 3 signos sentem isso com clareza

Antigas barreiras emocionais começam a cair e o reencontro com pessoas importantes se torna possível

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 13:00

Signos e reenconto
Signos Crédito: Reprodução

Hoje marca um ponto de virada emocional. O que antes parecia proteção começa a ser percebido como distância excessiva, e a solidão perde espaço para novas tentativas de conexão. Para três signos, este é o momento de se reaproximar, abrir brechas e permitir que vínculos antigos ou novos voltem a fazer sentido. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - A maré vira hoje (28 de janeiro) para 3 signos e o dinheiro finalmente começa a aparecer

A maré vira hoje (28 de janeiro) para 3 signos e o dinheiro finalmente começa a aparecer

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (28 de janeiro): os signos ajustam rotas e escolhem onde vale insistir

Cor e número da sorte de hoje (28 de janeiro): os signos ajustam rotas e escolhem onde vale insistir

Imagem - Chega de se adaptar ao que não funciona mais: 3 signos entram hoje (28 de janeiro) em uma fase de poder pessoal e decisões sem volta

Chega de se adaptar ao que não funciona mais: 3 signos entram hoje (28 de janeiro) em uma fase de poder pessoal e decisões sem volta

Touro: Hoje, você percebe que carregar tudo sozinho não tem sido sinônimo de força, mas de privação emocional. A solidão começa a diminuir quando você se permite sentir prazer novamente na presença do outro. Reaproximações acontecem de forma natural, sem que você precise abrir mão da sua independência.

Dica cósmica: Convivência não anula autonomia, ela só acrescenta leveza.

10 livros para quem é do signo de Touro

Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação
Sete Maridos de Evelyn Hugo – Taylor Jenkins Reid: Drama elegante, glamouroso, cheio de camadas - a estética de Touro. por Divulgação
A Vida Invisível de Addie LaRue – V.E. Schwab: Poético, melancólico, belo - o mood perfeito. por Divulgação
Grande Sertão: Veredas – Guimarães Rosa: Um mergulho sensorial em linguagem e paisagem. por Divulgação
A Garota no Trem – Paula Hawkins: Mistério lento e atmosférico - Touro gosta de desenvolver aos poucos. por Divulgação
A Biblioteca da Meia-Noite – Matt Haig: Reflexivo e confortável - Touro ama mensagens de vida. por Divulgação
O Ano em que Disse Sim – Shonda Rhimes: Touro gosta de transformações práticas e reais. por Divulgação
Amor & Gelato – Jenna Evans Welch: Doce, romântico e sensorial - tudo que o signo aprecia. por Divulgação
A Troca – Beth O’Leary: Confortável, lento na medida certa e cheio de afeto. por Divulgação
Torto Arado – Itamar Vieira Junior: Denso, belo e profundamente humano. por Divulgação
1 de 10
Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação

Virgem: O afastamento que você criou para se proteger acabou trazendo mais silêncio do que conforto. Hoje, você entende que não precisa se entregar por completo para manter vínculos saudáveis. A solidão começa a se dissolver quando você aceita conexões imperfeitas, reais e possíveis.

Dica cósmica: Nem toda relação precisa ser intensa para ser verdadeira.

10 livros para quem é do signo de Virgem

Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação
Oito Montanhas – Paolo Cognetti: Contemplativo, preciso e emocional sem exageros - a cara do signo. por Divulgação
Morte no Nilo – Agatha Christie: Mistério lógico e elegante - Virgem ama desvendar padrões. por Divulgação
A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver – Ana Claudia Quintana Arantes: Reflexivo, direto, humano - combina com a profundidade virginiana. por Divulgação
Quarto de Despejo – Carolina Maria de Jesus: Realidade dura, observação precisa e força - Virgem respeita autenticidade. por Divulgação
O Conto da Aia – Margaret Atwood: Crítico e inteligente - estimula a mente analítica. por Divulgação
Os Dois Morrem no Final – Adam Silvera: Emotivo, mas com estrutura enxuta - exatamente o que Virgem gosta. por Divulgação
A Razão do Amor – Ali Hazelwood: Romance com ciência, lógica e método - impossível ser mais virginiano. por Divulgação
As Aventuras de Sherlock Holmes – Arthur Conan Doyle: Raciocínio puro - match total com Virgem. por Divulgação
Klara e o Sol – Kazuo Ishiguro: Sutil, controlado e cheio de camadas - perfeito para o signo. por Divulgação
1 de 10
Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação

Peixes: Hoje fica claro que a solidão cresceu quando você parou de pedir o que precisava. Ao recuperar sua voz e expressar sentimentos com mais clareza, laços antigos ganham chance de se reorganizar. O isolamento perde força quando você decide não se esconder mais.

Dica cósmica: Falar o que sente é o primeiro passo para ser ouvido.

10 livros para quem é do signo de Peixes

O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação
Capão Pecado – Ferréz: Humano, emotivo e social - Peixes sente cada camada do livro. por Divulgação
A Mulher na Cabine 10 – Ruth Ware: Psicológico, sensorial e claustrofóbico - perfeito para a intensidade emocional do signo. por Divulgação
O Segredo – Rhonda Byrne: Peixes vibra com temas de energia, intenção e espiritualidade. por Divulgação
A Melodia Feroz – V. E. Schwab: Sombrio, artístico e emocional - a vibe estética que Peixes ama. por Divulgação
A Livraria dos Finais Felizes – Katarina Bivald: Afeto, gentileza e nostalgia - combina com o coração terno do signo. por Divulgação
O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint-Exupéry: Imaginativo, simbólico, poético - Peixes vibra profundamente. por Divulgação
A Casa dos Espíritos – Isabel Allende: Mágico, emocional, espiritual e cheio de imagens - a alma pisciana mergulha profundamente. por Divulgação
Wind Weaver: a guardiã do vento – Julie Johnson: Poético, sensorial, carregado de atmosfera - Peixes se conecta com esse mundo intuitivo. por Divulgação
Um Caminho Para a Liberdade – Jojo Moyes: Emoção, propósito e impacto humano - tudo que o signo busca nas histórias. por Divulgação
1 de 10
O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação

Tags:

Signo Touro Virgem Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Os caminhos profissionais de Leão, Áries e Câncer terão uma virada poderosa a partir desta quarta (28 de janeiro)

Os caminhos profissionais de Leão, Áries e Câncer terão uma virada poderosa a partir desta quarta (28 de janeiro)
Imagem - Há 30 anos, Ivete Sangalo 'nasceu' na folia e transformou o Carnaval de Salvador; relembre

Há 30 anos, Ivete Sangalo 'nasceu' na folia e transformou o Carnaval de Salvador; relembre
Imagem - O truque japonês para secar roupas em dias de chuva e evitar cheiro de mofo

O truque japonês para secar roupas em dias de chuva e evitar cheiro de mofo

MAIS LIDAS

Imagem - Gerente da Katiara: traficante morto em explosão de granada era 'Coringa' de facção
01

Gerente da Katiara: traficante morto em explosão de granada era 'Coringa' de facção

Imagem - Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)
02

Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)

Imagem - Nada mais fica do mesmo jeito: 3 signos entram em um momento decisivo hoje (27 de janeiro) que pode mudar seus próximos passos
03

Nada mais fica do mesmo jeito: 3 signos entram em um momento decisivo hoje (27 de janeiro) que pode mudar seus próximos passos

Imagem - Show gratuito no Comércio reúne Marcelo D2, Maria Rita, Marienne de Castro, Nelson Rufino e Pretinho da Serrinha
04

Show gratuito no Comércio reúne Marcelo D2, Maria Rita, Marienne de Castro, Nelson Rufino e Pretinho da Serrinha