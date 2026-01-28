ASTROLOGIA

A solidão começa a perder força hoje (28 de janeiro) e 3 signos sentem isso com clareza

Antigas barreiras emocionais começam a cair e o reencontro com pessoas importantes se torna possível

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 13:00

Signos Crédito: Reprodução

Hoje marca um ponto de virada emocional. O que antes parecia proteção começa a ser percebido como distância excessiva, e a solidão perde espaço para novas tentativas de conexão. Para três signos, este é o momento de se reaproximar, abrir brechas e permitir que vínculos antigos ou novos voltem a fazer sentido. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Hoje, você percebe que carregar tudo sozinho não tem sido sinônimo de força, mas de privação emocional. A solidão começa a diminuir quando você se permite sentir prazer novamente na presença do outro. Reaproximações acontecem de forma natural, sem que você precise abrir mão da sua independência.

Dica cósmica: Convivência não anula autonomia, ela só acrescenta leveza.

Virgem: O afastamento que você criou para se proteger acabou trazendo mais silêncio do que conforto. Hoje, você entende que não precisa se entregar por completo para manter vínculos saudáveis. A solidão começa a se dissolver quando você aceita conexões imperfeitas, reais e possíveis.

Dica cósmica: Nem toda relação precisa ser intensa para ser verdadeira.

Peixes: Hoje fica claro que a solidão cresceu quando você parou de pedir o que precisava. Ao recuperar sua voz e expressar sentimentos com mais clareza, laços antigos ganham chance de se reorganizar. O isolamento perde força quando você decide não se esconder mais.

Dica cósmica: Falar o que sente é o primeiro passo para ser ouvido.