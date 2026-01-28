Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A maré vira hoje (28 de janeiro) para 3 signos e o dinheiro finalmente começa a aparecer

Decisões passadas começam a gerar respostas práticas e perceptíveis na vida financeira

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 11:00

Signos, fortuna, dinheiro, sorte
Signos, fortuna, dinheiro, sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje não é sobre arriscar alto nem apostar no improviso. A energia do dia favorece quem manteve disciplina, seguiu planos realistas e não desistiu no meio do caminho. Para três signos, isso se traduz em respostas práticas envolvendo dinheiro, acordos, trabalho e ganhos que finalmente começam a fazer sentido no mundo real. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (28 de janeiro): os signos ajustam rotas e escolhem onde vale insistir

Cor e número da sorte de hoje (28 de janeiro): os signos ajustam rotas e escolhem onde vale insistir

Imagem - Chega de se adaptar ao que não funciona mais: 3 signos entram hoje (28 de janeiro) em uma fase de poder pessoal e decisões sem volta

Chega de se adaptar ao que não funciona mais: 3 signos entram hoje (28 de janeiro) em uma fase de poder pessoal e decisões sem volta

Imagem - O Universo insiste, repete e não deixa mais passar: Touro, Câncer, Sagitário e Aquário recebem um recado decisivo hoje (28 de janeiro)

O Universo insiste, repete e não deixa mais passar: Touro, Câncer, Sagitário e Aquário recebem um recado decisivo hoje (28 de janeiro)

Câncer: O dinheiro flui melhor quando você entende que não precisa fazer tudo sozinho. Hoje, conexões, parcerias e apoio coletivo ganham destaque e se mostram fundamentais para transformar ideias em ganhos concretos. Conversas certas, trocas estratégicas e alianças bem escolhidas abrem caminhos que você não alcançaria isoladamente.

Dica cósmica: Observe quem soma de verdade e invista nessas relações.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
1 de 16
Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Escorpião: Hoje, algo se organiza de forma clara na sua vida financeira, especialmente em situações que envolvem outras pessoas, acordos ou valores compartilhados. Decisões tomadas no passado começam a mostrar resultado, trazendo alívio e sensação de controle. Pode ser a redução de um peso, a entrada de um valor esperado ou a revisão de um combinado que passa a trabalhar a seu favor.

Dica cósmica: Confie no que já foi estruturado e evite a tentação de forçar ainda mais.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Capricórnio: A prosperidade vem do básico bem feito. Hoje, sua forma organizada de trabalhar, planejar e executar começa a render frutos claros. Nada acontece de forma explosiva, mas tudo avança com segurança e consistência. Você colhe exatamente aquilo que vem construindo com disciplina e visão de longo prazo.

Dica cósmica: Continue no seu ritmo e não se compare com o caminho dos outros.

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação
Wanessa Camargo (28 de dezembro) por Léo Rosario/Globo
Selton Mello (30 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
1 de 16
Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

Tags:

Signo Câncer Dinheiro Escorpião Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Salário de Cariúcha na RedeTV! surpreende por ser muito abaixo do esperado; saiba o valor

Salário de Cariúcha na RedeTV! surpreende por ser muito abaixo do esperado; saiba o valor
Imagem - Discreta, filha de Regina Casé termina casamento de 16 anos com fotógrafo

Discreta, filha de Regina Casé termina casamento de 16 anos com fotógrafo
Imagem - Brigido do BBB 26 é gay? Entenda como posts antigos e foto com homem reacenderam boatos sobre a sexualidade

Brigido do BBB 26 é gay? Entenda como posts antigos e foto com homem reacenderam boatos sobre a sexualidade

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
01

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas

Imagem - Sessão da Tarde exibe filme de maior bilheteria no Brasil nesta quarta-feira (28 de janeiro)
02

Sessão da Tarde exibe filme de maior bilheteria no Brasil nesta quarta-feira (28 de janeiro)

Imagem - Mais chuva! Confira a previsão do tempo para Salvador até domingo (1º)
03

Mais chuva! Confira a previsão do tempo para Salvador até domingo (1º)

Imagem - "Alguém deveria começar uma religião baseada nos ensinamentos de Jesus", diz escritora baiana
04

"Alguém deveria começar uma religião baseada nos ensinamentos de Jesus", diz escritora baiana