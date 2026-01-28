ASTROLOGIA

A maré vira hoje (28 de janeiro) para 3 signos e o dinheiro finalmente começa a aparecer

Decisões passadas começam a gerar respostas práticas e perceptíveis na vida financeira

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 11:00

Signos, fortuna, dinheiro, sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje não é sobre arriscar alto nem apostar no improviso. A energia do dia favorece quem manteve disciplina, seguiu planos realistas e não desistiu no meio do caminho. Para três signos, isso se traduz em respostas práticas envolvendo dinheiro, acordos, trabalho e ganhos que finalmente começam a fazer sentido no mundo real. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer: O dinheiro flui melhor quando você entende que não precisa fazer tudo sozinho. Hoje, conexões, parcerias e apoio coletivo ganham destaque e se mostram fundamentais para transformar ideias em ganhos concretos. Conversas certas, trocas estratégicas e alianças bem escolhidas abrem caminhos que você não alcançaria isoladamente.

Dica cósmica: Observe quem soma de verdade e invista nessas relações.

Escorpião: Hoje, algo se organiza de forma clara na sua vida financeira, especialmente em situações que envolvem outras pessoas, acordos ou valores compartilhados. Decisões tomadas no passado começam a mostrar resultado, trazendo alívio e sensação de controle. Pode ser a redução de um peso, a entrada de um valor esperado ou a revisão de um combinado que passa a trabalhar a seu favor.

Dica cósmica: Confie no que já foi estruturado e evite a tentação de forçar ainda mais.

Capricórnio: A prosperidade vem do básico bem feito. Hoje, sua forma organizada de trabalhar, planejar e executar começa a render frutos claros. Nada acontece de forma explosiva, mas tudo avança com segurança e consistência. Você colhe exatamente aquilo que vem construindo com disciplina e visão de longo prazo.

Dica cósmica: Continue no seu ritmo e não se compare com o caminho dos outros.