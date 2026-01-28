Cor e número da sorte de hoje (28 de janeiro): os signos ajustam rotas e escolhem onde vale insistir

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 09:00
Hoje, os signos sentem com mais clareza onde estão gastando tempo, esforço e emoção sem retorno real. O momento favorece quem consegue observar antes de agir, reorganizar expectativas e apostar no que traz estabilidade a médio prazo. A cor e o número da sorte funcionam como aliados para reforçar foco, equilíbrio e direção ao longo do dia. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: A energia do dia ajuda a desacelerar decisões e agir com mais estratégia. Evite confrontos diretos e escolha melhor suas batalhas.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 2
Touro: Estabilidade emocional vem de escolhas práticas e bem pensadas. Organizar rotina e finanças traz sensação de segurança.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 5
Gêmeos: O dia favorece conversas esclarecedoras e decisões que envolvem dinheiro ou trabalho. Aposte no que traz crescimento real.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 7
Câncer: Questões familiares pedem maturidade e firmeza emocional. Assumir responsabilidades fortalece vínculos.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 9
Leão: Nem tudo anda no seu ritmo hoje, e aceitar isso evita frustrações. O foco deve ser adaptação, não controle.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 8
Virgem: Ajustes domésticos ou emocionais pedem paciência. O dia ensina que nem todo desconforto precisa virar conflito.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 11
Libra: Equilibrar demandas externas e internas é o grande desafio. Pequenas pausas ajudam a manter a harmonia.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 6
Escorpião: O ritmo constante traz mais resultados do que mudanças bruscas. Confie no processo e mantenha disciplina.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 4
Sagitário: Nem todo reconhecimento vem imediatamente. Persistir com coerência fortalece sua posição a longo prazo.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 9
Capricórnio: O dia pede flexibilidade nas relações familiares e atenção ao corpo. Ouvir mais do que impor faz diferença.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 22
Aquário: Dividir responsabilidades evita desgaste emocional. Organização prática traz leveza ao dia.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 8
Peixes: Apoios discretos surgem quando você define melhor seus limites. Confiança cresce com atitudes firmes.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 5