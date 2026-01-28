ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (28 de janeiro): os signos ajustam rotas e escolhem onde vale insistir

O dia pede mais consciência nas escolhas e menos impulso

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, os signos sentem com mais clareza onde estão gastando tempo, esforço e emoção sem retorno real. O momento favorece quem consegue observar antes de agir, reorganizar expectativas e apostar no que traz estabilidade a médio prazo. A cor e o número da sorte funcionam como aliados para reforçar foco, equilíbrio e direção ao longo do dia. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: A energia do dia ajuda a desacelerar decisões e agir com mais estratégia. Evite confrontos diretos e escolha melhor suas batalhas.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 2

Touro: Estabilidade emocional vem de escolhas práticas e bem pensadas. Organizar rotina e finanças traz sensação de segurança.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 5

Gêmeos: O dia favorece conversas esclarecedoras e decisões que envolvem dinheiro ou trabalho. Aposte no que traz crescimento real.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 7

Câncer: Questões familiares pedem maturidade e firmeza emocional. Assumir responsabilidades fortalece vínculos.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 9

Leão: Nem tudo anda no seu ritmo hoje, e aceitar isso evita frustrações. O foco deve ser adaptação, não controle.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 8

Virgem: Ajustes domésticos ou emocionais pedem paciência. O dia ensina que nem todo desconforto precisa virar conflito.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 11

Libra: Equilibrar demandas externas e internas é o grande desafio. Pequenas pausas ajudam a manter a harmonia.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 6

Escorpião: O ritmo constante traz mais resultados do que mudanças bruscas. Confie no processo e mantenha disciplina.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 4

Sagitário: Nem todo reconhecimento vem imediatamente. Persistir com coerência fortalece sua posição a longo prazo.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 9

Capricórnio: O dia pede flexibilidade nas relações familiares e atenção ao corpo. Ouvir mais do que impor faz diferença.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 22

Aquário: Dividir responsabilidades evita desgaste emocional. Organização prática traz leveza ao dia.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 8

Peixes: Apoios discretos surgem quando você define melhor seus limites. Confiança cresce com atitudes firmes.

Cor da sorte: Laranja