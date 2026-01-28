MÚSICA

Harry Styles no Brasil: venda de ingressos para público geral começa nesta quarta (28)

Cantor britânico retorna ao Brasil em julho de 2026

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 09:52

Harry Styles Crédito: Reprodução | Instagram

Se você estava contando os dias para ver Harry Styles de volta ao Brasil, pode comemorar.. O cantor britânico, de 31 anos, confirmou dois shows em São Paulo, nos dias 17 e 18 de julho de 2026, no Estádio do MorumBis, zona sul da capital. As apresentações fazem parte da turnê mundial "Together, Together", que promove seu novo álbum.

A venda geral de ingressos começa nesta quarta-feira (28), a partir das 11h no site da Ticketmaster, e ao meio-dia na bilheteria física do Shopping SP Market. Já na quinta-feira (29), quem ainda estiver em busca de entradas poderá tentar a sorte na bilheteria do Shopping Ibirapuera.

O retorno de Harry ao país acontece quase três anos após sua última passagem pelo Brasil, em dezembro de 2022. Agora, o artista chega em nova fase da carreira, impulsionado pelo álbum "Kiss All The Time, Disco, Occasionally", que será lançado oficialmente no dia 6 de março e conta com 12 faixas inéditas.

O primeiro single, "Aperture", já dá pistas do clima do projeto. Após um período mais afastado dos holofotes, Harry afirmou que esse tempo foi essencial para se reconectar com a arte e buscar novas referências criativas. Segundo o próprio cantor, foi nesse processo que ele "se apaixonou pela música novamente".

Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together' 1 de 10

Preços dos ingressos no Brasil

Os valores variam conforme o setor escolhido:

Arquibancada : R$ 530 (inteira) | R$ 265 (meia)

: R$ 530 (inteira) | R$ 265 (meia) Pista : R$ 700 (inteira) | R$ 350 (meia)

: R$ 700 (inteira) | R$ 350 (meia) Cadeira superior : R$ 800 (inteira) | R$ 400 (meia)

: R$ 800 (inteira) | R$ 400 (meia) Cadeira inferior : R$ 880 (inteira) | R$ 440 (meia)

: R$ 880 (inteira) | R$ 440 (meia) Pit Circle / Disco / Kiss / Square: R$ 1.410 (inteira) | R$ 705 (meia)

Antes mesmo da venda geral, os shows já entraram no radar das autoridades. Deputados apontaram possíveis irregularidades no processo de venda, incluindo esgotamento considerado atípico, falhas no sistema e suspeita de atuação organizada de cambistas.

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) informou que acionou a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e o Procon-SP para investigar o que classificou como um processo pouco transparente. Segundo relatos, fãs que estavam entre os primeiros das filas, inclusive filas prioritárias, como a PCD, não conseguiram comprar ingressos, enquanto entradas surgiam rapidamente em plataformas paralelas.