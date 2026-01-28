Acesse sua conta
Harry Styles no Brasil: venda de ingressos para público geral começa nesta quarta (28)

Cantor britânico retorna ao Brasil em julho de 2026

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 09:52

Harry Styles
Harry Styles Crédito: Reprodução | Instagram

Se você estava contando os dias para ver Harry Styles de volta ao Brasil, pode comemorar.. O cantor britânico, de 31 anos, confirmou dois shows em São Paulo, nos dias 17 e 18 de julho de 2026, no Estádio do MorumBis, zona sul da capital. As apresentações fazem parte da turnê mundial "Together, Together", que promove seu novo álbum.

A venda geral de ingressos começa nesta quarta-feira (28), a partir das 11h no site da Ticketmaster, e ao meio-dia na bilheteria física do Shopping SP Market. Já na quinta-feira (29), quem ainda estiver em busca de entradas poderá tentar a sorte na bilheteria do Shopping Ibirapuera.

O retorno de Harry ao país acontece quase três anos após sua última passagem pelo Brasil, em dezembro de 2022. Agora, o artista chega em nova fase da carreira, impulsionado pelo álbum "Kiss All The Time, Disco, Occasionally", que será lançado oficialmente no dia 6 de março e conta com 12 faixas inéditas.

O primeiro single, "Aperture", já dá pistas do clima do projeto. Após um período mais afastado dos holofotes, Harry afirmou que esse tempo foi essencial para se reconectar com a arte e buscar novas referências criativas. Segundo o próprio cantor, foi nesse processo que ele "se apaixonou pela música novamente".

Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together'

Harry Styles por Reprodução | Instagram
Setores e valores dos shows de Harry Styles no Brasil em 2026 por Divulgação
Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together', em 2026 por Divulgação
Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together', em 2026 por Divulgação
Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together', em 2026 por Divulgação
Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together', em 2026 por Divulgação
Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together', em 2026 por Divulgação
Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together', em 2026 por Divulgação
Harry Styles divulga datas para a sua nova turnê 'Together, Together', em 2026 por Divulgação
Capa do novo álbum do Harry Styles; "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" por Reprodução/Redes Sociais
1 de 10
Harry Styles por Reprodução | Instagram

Preços dos ingressos no Brasil

  • Os valores variam conforme o setor escolhido:

  • Arquibancada: R$ 530 (inteira) | R$ 265 (meia)
  • Pista: R$ 700 (inteira) | R$ 350 (meia)
  • Cadeira superior: R$ 800 (inteira) | R$ 400 (meia)
  • Cadeira inferior: R$ 880 (inteira) | R$ 440 (meia)
  • Pit Circle / Disco / Kiss / Square: R$ 1.410 (inteira) | R$ 705 (meia)

Antes mesmo da venda geral, os shows já entraram no radar das autoridades. Deputados apontaram possíveis irregularidades no processo de venda, incluindo esgotamento considerado atípico, falhas no sistema e suspeita de atuação organizada de cambistas.

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) informou que acionou a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e o Procon-SP para investigar o que classificou como um processo pouco transparente. Segundo relatos, fãs que estavam entre os primeiros das filas, inclusive filas prioritárias, como a PCD, não conseguiram comprar ingressos, enquanto entradas surgiam rapidamente em plataformas paralelas.

  • Cronograma de vendas
    26 de janeiro, às 11h: pré-venda Santander Private e Select
    27 de janeiro, às 11h: pré-venda demais clientes Santander
    28 de janeiro, às 11h: venda geral

