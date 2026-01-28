Acesse sua conta
Zé Felipe sofre acidente, ignora cuidados e precisa refazer procedimento médico

Ferimento inflamou após ele não respeitar o pós-atendimento médico

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 09:04

Zé Felipe Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

Nos últimos dias, Zé Felipepassou por um verdadeiro perrengue e dentro de casa. O artista usou as redes sociais para contar que sofreu um acidente doméstico, acabou levando pontos na orelha e, por descuido, viu o ferimento evoluir para uma inflamação que agora exigirá um novo procedimento médico.

Tudo começou de forma aparentemente boba: um brinco acabou enroscando em uma toalha, provocando um rasgo na orelha direita. Zé Felipe chegou a procurar atendimento, levou pontos, mas não seguiu as recomendações médicas como deveria, o local inflamou e formou um nódulo, que precisará ser retirado.

Nos stories, o cantor falou abertamente sobre o erro e explicou que a rotina intensa de trabalho acabou pesando na decisão de não parar para cuidar da saúde. Segundo ele, mesmo recém-machucado, seguiu normalmente com compromissos profissionais e sessões de composição para um novo projeto musical.

"Rasgou a orelha, dei ponto e fui trabalhar. Não cuidei direito e deu nisso. Agora vou ter que arrancar", contou, sem rodeios, ao mostrar o ferimento aos seguidores.

Zé Felipe

Zé Felipe também arrancou risadas ao relembrar outra situação curiosa vivida recentemente em uma clínica. Durante uma visita para realizar uma sessão de ozonioterapia, tratamento que ele costuma fazer, o cantor foi surpreendido ao descobrir que o procedimento seria feito por uma via que ele definitivamente não esperava.

"Cheguei lá e o cara falou que hoje seria via ânus", disse, aos risos. Sem pensar duas vezes, o artista brincou que preferiu dar meia-volta e ir embora antes mesmo de começar.

