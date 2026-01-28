Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gerente da Katiara: traficante morto em explosão de granada era 'Coringa' de facção

Líder da KT tinha domínio territorial em Valéria e mandados de prisão em aberto

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 09:31

Coringa morreu após granada presa ao corpo detonar Crédito: Reprodução

Apontado como uma das principais lideranças da facção Katiara (KT) em Salvador, o homem que morreu após a explosão de uma granada em tiroteio com policiais, na noite de terça-feira (27), em Valéria, exercia controle direto sobre a localidade conhecida como B13 e tinha influência até em cidades do interior da Bahia.

Identificado como Robson da Silva e Souza, de 29 anos, e conhecido pelo vulgo de ‘Coringa’, o suspeito era considerado, de acordo com informações de policiais, um dos membros mais perigosos da KT e tinha participação em diversos homicídios.

Coringa, inclusive, era conhecido pela imposição de domínio territorial rígido na região, com relatos de intimidação constante contra moradores e comerciantes. Nas redes sociais, ele costumava compartilhar fotos em posse de fuzis e armamentos de grosso calibre.

A localidade da B13, em Valéria, é uma área era tratada como ponto estratégico para o tráfico. O Correio já mostrou que o bairro de Valéria como um todo é foco de disputa pela proximidade com a BR-324 e a facilidade logística para escoamento de drogas e armas.

Coringa morreu após granada presa ao corpo detonar

Coringa morreu após granada presa ao corpo detonar por Reprodução
Coringa morreu após granada presa ao corpo detonar por Reprodução
Coringa morreu após granada presa ao corpo detonar por Reprodução
Coringa morreu após granada presa ao corpo detonar por Reprodução
1 de 4
Coringa morreu após granada presa ao corpo detonar por Reprodução

Confronto terminou com explosão

Coringa morreu durante uma ação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que fazia patrulhamento em uma área de mata usada como rota de criminosos, em operação vinculada ao Comando de Policiamento Militar Especializado (CPME).

Durante a incursão, os policiais foram recebidos a tiros por um grupo de homens armados. Houve troca de disparos e, em meio à fuga dos suspeitos, os agentes ouviram uma explosão. Após o cessar-fogo, um homem foi encontrado caído, gravemente ferido.

Perto do corpo, foram apreendidos uma pistola calibre .40, modelo PT-100, e três carregadores. Conforme a Polícia Militar, a explosão foi provocada por uma granada presa ao cinto do próprio suspeito, que detonou durante o confronto.

Fuzil foi localizado na área

Pouco depois, houve um segundo tiroteio em um ponto próximo, mas não houve registro de feridos. Durante as buscas, os policiais localizaram um fuzil abandonado, que teria sido abandonado pelos suspeitos durante a fuga.

Robson chegou a ser socorrido e levado ao Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para necropsia, e o policiamento foi reforçado na região de Valéria após a ocorrência.

Leia mais

Imagem - Coringa de Valéria: suspeito morre após granada presa ao corpo explodir durante tiroteio

Coringa de Valéria: suspeito morre após granada presa ao corpo explodir durante tiroteio

Imagem - Ataque a tiros em bar deixa um morto e dois feridos na Boca do Rio

Ataque a tiros em bar deixa um morto e dois feridos na Boca do Rio

Imagem - Motociclista morre ao cair de moto e ser atropelado por ônibus da Ufba em Salvador

Motociclista morre ao cair de moto e ser atropelado por ônibus da Ufba em Salvador

Tags:

Valéria Morto Traficante Explosão de Granada

Mais recentes

Imagem - É de graça: 70 mil famílias podem receber antena digital de TV na Bahia

É de graça: 70 mil famílias podem receber antena digital de TV na Bahia
Imagem - Facção usa ônibus de trabalhadores rurais para transportar drogas e foragidos da Bahia

Facção usa ônibus de trabalhadores rurais para transportar drogas e foragidos da Bahia
Imagem - Governo da Bahia determina desapropriação de áreas em sete bairros de Salvador; saiba onde

Governo da Bahia determina desapropriação de áreas em sete bairros de Salvador; saiba onde

MAIS LIDAS

Imagem - Coringa de Valéria: suspeito morre após granada presa ao corpo explodir durante tiroteio
01

Coringa de Valéria: suspeito morre após granada presa ao corpo explodir durante tiroteio

Imagem - Três apostas da Bahia faturam R$ 47 mil na Mega-Sena; confira resultado
02

Três apostas da Bahia faturam R$ 47 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - Jogador do Corinthians é notificado por postar foto constrangedora de mulher em praia de Salvador
03

Jogador do Corinthians é notificado por postar foto constrangedora de mulher em praia de Salvador

Imagem - Show gratuito no Comércio reúne Marcelo D2, Maria Rita, Marienne de Castro, Nelson Rufino e Pretinho da Serrinha
04

Show gratuito no Comércio reúne Marcelo D2, Maria Rita, Marienne de Castro, Nelson Rufino e Pretinho da Serrinha