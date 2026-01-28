SALVADOR

Ataque a tiros em bar deixa um morto e dois feridos na Boca do Rio

Homens armados chegaram atirando em estabelecimento

Um ataque a tiros deixou um homem morto e outros dois feridos em um bar localizado na Rua João Carlos do Sacramento, no bairro da Boca do Rio, em Salvador, na noite de terça-feira (27).

Segundo a Polícia Civil, homens armados chegaram ao local em um carro e efetuaram disparos contra Marcos Vinicius Miranda da Silva, de 28 anos. Ele foi atingido e morreu no local.

Outros dois homens, de 24 e 28 anos, foram baleados e socorridos para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS). Um deles foi atingido no antebraço e na perna, enquanto o outro sofreu um disparo no joelho. Segundo informações da TV Bahia, ambos permanecem internados, mas não correm risco de morte.

O crime ocorreu por volta das 22h. Alguns disparos também atingiram imóveis da região, mas ninguém ficou ferido dentro das residências.

Policiais da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) realizaram rondas na área, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).