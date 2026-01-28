Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ataque a tiros em bar deixa um morto e dois feridos na Boca do Rio

Homens armados chegaram atirando em estabelecimento

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 07:05

Ataque a tiros em bar deixa um morto e feridos na Boca do Rio
Ataque a tiros em bar deixa um morto e feridos na Boca do Rio Crédito: Reprodução / TV Bahia

Um ataque a tiros deixou um homem morto e outros dois feridos em um bar localizado na Rua João Carlos do Sacramento, no bairro da Boca do Rio, em Salvador, na noite de terça-feira (27).

Segundo a Polícia Civil, homens armados chegaram ao local em um carro e efetuaram disparos contra Marcos Vinicius Miranda da Silva, de 28 anos. Ele foi atingido e morreu no local.

Veja imagens da Polícia Civil em ação

Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Iguaí por Ascom PCBA
Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos, é policial civil por Reprodução
Marcus Vinicius Cardoso de Carvalho, 51 anos, era policial civil por Reprodução
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA
Material apreendido durante operação da Polícia Civil em Salvador por Divulgação
Agentes da Polícia Civil cumpriram mandado de prisão na residência da investigada por Divulgação/Polícia Civil
Ele foi preso pela Polícia Civil do RJ por Divulgação
Delegado de Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
1 de 27
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA

Outros dois homens, de 24 e 28 anos, foram baleados e socorridos para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS). Um deles foi atingido no antebraço e na perna, enquanto o outro sofreu um disparo no joelho. Segundo informações da TV Bahia, ambos permanecem internados, mas não correm risco de morte.

O crime ocorreu por volta das 22h. Alguns disparos também atingiram imóveis da região, mas ninguém ficou ferido dentro das residências.

Policiais da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) realizaram rondas na área, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas, e diligências seguem em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime.

Leia mais

Imagem - Inmet emite alerta de chuva forte para Salvador e mais de 70 municípios da Bahia

Inmet emite alerta de chuva forte para Salvador e mais de 70 municípios da Bahia

Imagem - 'Foi uma surpresa': sargento da PM é punido com detenção por causa do tamanho do bigode

'Foi uma surpresa': sargento da PM é punido com detenção por causa do tamanho do bigode

Imagem - Governo prorroga prazo para pedido de ressarcimento do INSS

Governo prorroga prazo para pedido de ressarcimento do INSS

Tags:

Polícia

Mais recentes

Imagem - Mais chuva! Confira a previsão do tempo para Salvador até domingo (1°)

Mais chuva! Confira a previsão do tempo para Salvador até domingo (1°)
Imagem - Coringa de Valéria: suspeito morre após granada presa ao corpo explodir durante tiroteio

Coringa de Valéria: suspeito morre após granada presa ao corpo explodir durante tiroteio
Imagem - "Alguém deveria começar uma religião baseada nos ensinamentos de Jesus", diz escritora baiana

"Alguém deveria começar uma religião baseada nos ensinamentos de Jesus", diz escritora baiana

MAIS LIDAS

Imagem - Ex-Bahia brilha na Champions League e vive melhor momento da carreira
01

Ex-Bahia brilha na Champions League e vive melhor momento da carreira

Imagem - Nubank, C6, BTG: qual banco digital é mais seguro? Especialistas respondem
02

Nubank, C6, BTG: qual banco digital é mais seguro? Especialistas respondem

Imagem - Show gratuito no Comércio reúne Marcelo D2, Maria Rita, Marienne de Castro, Nelson Rufino e Pretinho da Serrinha
03

Show gratuito no Comércio reúne Marcelo D2, Maria Rita, Marienne de Castro, Nelson Rufino e Pretinho da Serrinha

Imagem - Nada mais fica do mesmo jeito: 3 signos entram em um momento decisivo hoje (27 de janeiro) que pode mudar seus próximos passos
04

Nada mais fica do mesmo jeito: 3 signos entram em um momento decisivo hoje (27 de janeiro) que pode mudar seus próximos passos