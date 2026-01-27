REGRAS

'Foi uma surpresa': sargento da PM é punido com detenção por causa do tamanho do bigode

Caso ocorreu em Pernambuco

Um segundo sargento da Polícia Militar de Pernambuco foi punido com três dias de detenção por causa do tamanho do bigode. Segundo a corporação, o visual adotado pelo militar estaria em desacordo com os padrões de apresentação pessoal exigidos. O policial recorreu da decisão, e o processo ainda está em andamento.

O sargento Samuel de Araújo Lima atua há 35 anos na Polícia Militar e está lotado na Companhia Independente de Apoio ao Turista (CIATur). De acordo com a defesa, ele utiliza o mesmo bigode há anos e “nunca havia sido questionado anteriormente”, inclusive em 2024, quando foi recebido pelo comandante-geral da corporação.

Em entrevista ao g1 PE, o advogado Tiago Regis, que representa o sargento, afirmou que a notificação ocorreu após uma fiscalização durante um serviço extra da PM, conhecido como Programa de Jornada Extra de Segurança (PJES). Segundo ele, “não houve qualquer denúncia” contra o policial.

“Tem um oficial que fiscaliza a questão do militarismo. Durante o serviço extraordinário, uma capitã fez a fiscalização e entendeu que o bigode tinha passado do limite permitido”, relatou o advogado.

A punição disciplinar foi publicada em boletim interno da Polícia Militar no dia 13 de janeiro. Procurada, a PM informou que a sanção segue o Suplemento Normativo (Sunor) nº 68, de 26 de outubro de 2020, que regulamenta os padrões de apresentação pessoal dos militares estaduais. Pela norma, o bigode é permitido desde que seja discreto, aparado e não ultrapasse a linha dos lábios.

Segundo a corporação, “a medida adotada não retira o militar do serviço, tratando-se de sanção administrativa prevista nos regulamentos internos”.