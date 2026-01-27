Acesse sua conta
Motociclista morre ao cair de moto e ser atropelado por ônibus da Ufba em Salvador

Veículo da Ufba estava vazio no momento do atropelamento

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 07:10

Motociclista foi atropelado ao derrapar e cair na pista
Motociclista foi atropelado ao derrapar e cair na pista Crédito: Reprodução

Um motociclista morreu na manhã desta terça-feira (27) após se envolver em um acidente com um micro-ônibus do sistema Buzufba, que faz o transporte de estudantes para a Universidade Federal da Bahia (Ufba), na Avenida Milton Santos, no bairro de Ondina, em Salvador.

A ocorrência foi registrada por volta das 5h15, durante a primeira viagem do veículo. De acordo com o motorista do micro-ônibus, o coletivo seguia vazio, sem passageiros, quando o motociclista teria perdido o controle da direção, caiu e acabou sendo arremessado para debaixo do Buzufba, que vinha no sentido contrário. 

“Provavelmente ele vinha em alta velocidade, freou, a moto derrapou e ele caiu, sendo atingido pelo veículo. Foi tudo muito rápido. Ele caiu e acabou indo para debaixo do ônibus”, relatou o condutor em entrevista à TV Bahia.

Ainda segundo o motorista, o acidente aconteceu no início do turno e não havia estudantes no veículo no momento da colisão. A vítima era conhecida por colegas, que estiveram no local logo após o acidente e demonstraram forte abalo emocional.

Segundo uma funcionária que preferiu não se identificar, o motociclista era bastante querido no ambiente de trabalho. “Ele era auxiliar de almoxarifado, sempre muito alegre. Passava aqui todos os dias antes de seguir para a clínica onde trabalhava com a gente”, contou.

A movimentação no local chamou atenção de quem chegava para trabalhar. Muitos colegas buscavam informações e tentavam contato com familiares da vítima. O clima era de consternação entre os presentes.

O corpo foi removido após a chegada das equipes de atendimento e o caso será investigado para esclarecer as circunstâncias do acidente. A dinâmica exata da queda e do atropelamento deve ser analisada pelas autoridades de trânsito.

