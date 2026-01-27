Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-vereador é preso suspeito de matar companheira por estrangulamento na Bahia

Vítima havia dado entrada em hospital no réveillon; polícia aponta histórico de agressões

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 08:09

João da Gota foi preso por matar companheira
João da Gota foi preso por matar companheira Crédito: Reprodução

Um ex-vereador Aurelino Leal, no sul da Bahia, conhecido como João da Gota, foi preso na sexta-feira (23) como suspeito de ter matado a própria companheira, que foi encontrada com sinais de estrangulamento. A vítima foi identificada como Cleonice Pereira dos Santos, de 47 anos.

João da Gota exerceu mandato na Câmara Municipal entre 2009 e 2012. Ele foi localizado na localidade de Catulé, área rural do município, durante uma ação policial. As investigações apontam que Cleonice deu entrada no hospital da cidade na noite de 31 de dezembro de 2025, mas não resistiu.

João da Gota foi preso por matar companheira

João da Gota foi preso por matar companheira por Reprodução
João da Gota foi preso por matar companheira por Reprodução
João da Gota foi preso por matar companheira por Reprodução
João da Gota foi preso por matar companheira por Reprodução
1 de 4
João da Gota foi preso por matar companheira por Reprodução

A partir do atendimento médico, a Delegacia Territorial (DT) de Aurelino Leal passou a apurar o caso e identificou indícios de feminicídio. Ainda segundo a polícia, o inquérito revelou registros e relatos de episódios anteriores de agressões praticadas pelo suspeito contra a vítima.

Durante a operação que resultou na prisão, equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Costa do Cacau) apreenderam um telefone celular e uma motocicleta com restrição de roubo, que também passam por perícia e análise no curso das investigações.

João Pereira Sena foi levado para a delegacia, onde teve cumprido um mandado de prisão temporária. Após audiência de custódia, a Justiça decidiu manter o suspeito preso.

Leia mais

Imagem - Mecânico é encontrado morto após sair para atender chamado de cliente na Bahia

Mecânico é encontrado morto após sair para atender chamado de cliente na Bahia

Imagem - Caso Sérgio Nahas: empresário preso na Bahia será transferido para presídio em São Paulo

Caso Sérgio Nahas: empresário preso na Bahia será transferido para presídio em São Paulo

Imagem - “Parece o Caribe”: banhistas lotam única praia própria para banho em Salvador; saiba qual

“Parece o Caribe”: banhistas lotam única praia própria para banho em Salvador; saiba qual

Tags:

Preso Ex-vereador Matar Companheira

Mais recentes

Imagem - Jovem de moto morre em acidente com carro em estrada da Bahia

Jovem de moto morre em acidente com carro em estrada da Bahia
Imagem - Homem é morto por espancamento após esfaquear irmãos menores e colocar fogo em casa na Bahia

Homem é morto por espancamento após esfaquear irmãos menores e colocar fogo em casa na Bahia
Imagem - Mecânico é encontrado morto após sair para atender chamado de cliente na Bahia

Mecânico é encontrado morto após sair para atender chamado de cliente na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Estaleiro Enseada retoma operações com primeiro carregamento em Maragogipe
01

Estaleiro Enseada retoma operações com primeiro carregamento em Maragogipe

Imagem - Motociclista morre ao cair de moto e ser atropelado por ônibus da Ufba em Salvador
02

Motociclista morre ao cair de moto e ser atropelado por ônibus da Ufba em Salvador

Imagem - Nubank emite comunicado após boatos de falência
03

Nubank emite comunicado após boatos de falência

Imagem - Anjo da Guarda desta terça (27 de janeiro) alerta 3 signos: hora de encerrar ciclos desgastados e se proteger
04

Anjo da Guarda desta terça (27 de janeiro) alerta 3 signos: hora de encerrar ciclos desgastados e se proteger