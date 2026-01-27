FEMINICÍDIO

Ex-vereador é preso suspeito de matar companheira por estrangulamento na Bahia

Vítima havia dado entrada em hospital no réveillon; polícia aponta histórico de agressões

Wendel de Novais

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 08:09

João da Gota foi preso por matar companheira Crédito: Reprodução

Um ex-vereador Aurelino Leal, no sul da Bahia, conhecido como João da Gota, foi preso na sexta-feira (23) como suspeito de ter matado a própria companheira, que foi encontrada com sinais de estrangulamento. A vítima foi identificada como Cleonice Pereira dos Santos, de 47 anos.

João da Gota exerceu mandato na Câmara Municipal entre 2009 e 2012. Ele foi localizado na localidade de Catulé, área rural do município, durante uma ação policial. As investigações apontam que Cleonice deu entrada no hospital da cidade na noite de 31 de dezembro de 2025, mas não resistiu.

A partir do atendimento médico, a Delegacia Territorial (DT) de Aurelino Leal passou a apurar o caso e identificou indícios de feminicídio. Ainda segundo a polícia, o inquérito revelou registros e relatos de episódios anteriores de agressões praticadas pelo suspeito contra a vítima.

Durante a operação que resultou na prisão, equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Costa do Cacau) apreenderam um telefone celular e uma motocicleta com restrição de roubo, que também passam por perícia e análise no curso das investigações.