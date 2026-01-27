POLÍCIA

Caso Sérgio Nahas: empresário preso na Bahia será transferido para presídio em São Paulo

Condenado pela morte da esposa, Sérgio Nahas foi localizado por câmeras de reconhecimento facial

Wendel de Novais

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 07:33

Sergio Nahas foi localizado em Praia do Forte Crédito: Reprodução

A Justiça autorizou a transferência do empresário Sérgio Nahas, de 61 anos, da Bahia para São Paulo, onde ele deve cumprir pena pela morte da esposa, Fernanda Orfali, assassinada em 2002. A decisão atende a uma solicitação feita pela polícia paulista na última quinta-feira (22).

A transferência ficará sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que deve enviar agentes para buscar o condenado nesta quarta-feira (28). Após o deslocamento, Nahas será encaminhado ao sistema prisional paulista.

Depois de mais de 20 anos do crime que teve grande repercussão em São Paulo, o empresário foi localizado em Praia do Forte, no Litoral Norte da Bahia, após ser identificado por câmeras equipadas com tecnologia de reconhecimento facial instaladas na região.

Sérgio Nahas foi condenado por matar a mulher, Fernanda Orfali

A prisão aconteceu no sábado (17), dentro de um condomínio de alto padrão, durante uma abordagem da Polícia Militar da Bahia. Contra ele havia um mandado de prisão definitivo, já que todas as possibilidades de recurso haviam sido esgotadas na Justiça.

Após ser detido, Nahas foi levado para a delegacia da área, depois apresentado à Polinter e passou por audiência de custódia no dia 19 de janeiro. Desde então, aguardava definição sobre a transferência para São Paulo.

Durante a abordagem, policiais encontraram com o empresário 13 pinos de cocaína, além de três celulares e um veículo de luxo da marca Audi, que também foram apreendidos e encaminhados para a polícia judiciária.