Homem é morto por espancamento após esfaquear irmãos menores e colocar fogo em casa na Bahia

Suspeito esfaqueou dois irmãos, ateou fogo na residência e acabou linchado por moradores, segundo relatos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 08:24

Caso é investigado em Porto Seguro Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Marcelo Silva Santos, 35 anos, morreu após ser agredido por moradores depois de atacar duas crianças com golpes de faca e incendiar a casa onde elas estavam. O caso foi registrado no sábado (24), no bairro Vila Valdete, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

Após ferir as crianças, Marcelo teria colocado fogo no imóvel e tentado fugir do local. No entanto, ele foi localizado por moradores revoltados com a agressão contra as crianças e espancado pelos populares. Depois das agressões, ele foi encontrado caído duas ruas adiante do local onde ele morava com diversos ferimentos.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro e levaram o suspeito para o Hospital Luís Eduardo Magalhães (HLEM), mas ele não resistiu e morreu na unidade de saúde.

Segundo a Polícia Civil (PC), um menino de 3 anos foi atingido no abdômen, passou por cirurgia e permaneceu internado. Já a irmã, de 8 anos, sofreu um ferimento no pescoço, recebeu atendimento médico e teve alta após avaliação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas, evitando que o incêndio se espalhasse para outras residências da área. De acordo com a polícia, familiares informaram que Marcelo apresentava episódios de surtos psicóticos nos últimos dias.

Tags:

Bahia Morto Crianças Homem Espancamento

