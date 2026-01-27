Acesse sua conta
Ônibus de turismo tomba, mata idoso e deixa mais de 10 feridos em estrada da Bahia

Veículo saiu do Rio Grande do Norte com destino a São Paulo e transportava cerca de 50 passageiros

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 09:21

Ônibus tombou em estrada e interrompeu a circulação de veículos Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Luís Anacleto, 84 anos, morreu e pelo menos 11 pessoas ficaram feridas após um ônibus de turismo tombar na BR-116, na região sudoeste da Bahia, na madrugada desta terça-feira (27). O acidente ocorreu por volta das 3h10, no trecho que passa pelo município de Irajuba, a cerca de 60 km de Jequié.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo transportava cerca de 50 passageiros e fazia a rota entre Patu, no Rio Grande do Norte, e a cidade de São Paulo. Com o tombamento, várias pessoas ficaram presas no interior do ônibus e precisaram ser resgatadas por equipes de socorro.

As vítimas feridas, com lesões consideradas leves e graves, foram encaminhadas para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. Ambulâncias de municípios da região foram acionadas para reforçar o atendimento no local.

O passageiro que morreu era natural da Paraíba. O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e levado para a unidade de Jequié, onde será submetido a exames periciais.

Ainda segundo os órgãos de segurança, havia presença de óleo na pista, o que pode ter contribuído para a perda de controle do veículo antes do tombamento. As causas do acidente serão investigadas.

Por causa do acidente, a rodovia ficou totalmente interditada por ao menos cinco horas, provocando um longo congestionamento no trecho. A liberação da pista ocorreu de forma gradual após o trabalho das equipes de resgate e retirada do ônibus.

