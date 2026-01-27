Acesse sua conta
Ex-paciente que venceu câncer batiza primeiro filho com nome inspirado em hospital na Bahia

Filho nasceu na mesma unidade médica em que pai passou por tratamento contra leucemia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 10:45

Endio Silva e Evine Nunes tiveram primeiro filho, batizado de Hector
Endio Silva e Evine Nunes tiveram primeiro filho, batizado de Hector Crédito: Reproduçaõ

Quase uma década depois de entrar pela primeira vez no Hospital Estadual da Criança (HEC) como paciente oncológico, Endio Silva voltou à unidade em um momento totalmente diferente: o nascimento do seu primeiro filho. Natural de Wagner, na Chapada Diamantina, Endio foi diagnosticado com leucemia pouco antes de completar 16 anos e passou seis anos em tratamento, acompanhado pela equipe de oncologia do hospital.

A alta definitiva veio em fevereiro de 2025, quando, já aos 22 anos, ele tocou o sino da cura, encerrando oficialmente o acompanhamento contra a doença. Menos de um ano depois, em janeiro de 2026, o HEC voltou a fazer parte da história da família com a chegada de Hector, filho de Endio com Evine Nunes, também natural de Wagner.

Bebê é batizado em homenagem a hospital

Evine Nunes com filho Hector por Divulgação
Endio Silva foi paciente do hospital por Divulgação
Endio Silva tocou sino após encerrar tratamento por Divulgação
1 de 3
Evine Nunes com filho Hector por Divulgação

O parto ocorreu em caráter de urgência e exigiu internação tanto da mãe quanto do bebê na UTI. Ambos receberam alta médica nesta segunda-feira (26) e passam bem. O nome escolhido para a criança carrega um significado especial: Hector foi formado a partir das iniciais do Hospital Estadual da Criança, como forma de homenagem à unidade onde a história da família foi profundamente marcada.

Evine destacou a carga emocional do momento vivido no hospital. “Endio sempre me contou sobre os muitos anos vividos aqui, o medo presente em cada etapa do tratamento, mas também sobre o acolhimento recebido de todos os profissionais, que o ajudaram a suportar esse período junto com a família. Voltar ao HEC para trazer nosso filho ao mundo foi muito emocionante”, afirmou.

Para Endio, o hospital representa cuidado e resistência em momentos decisivos da vida. “O HEC fez parte da minha vida em momentos muito difíceis. Aqui encontrei cuidado, apoio e profissionais que nunca desistiram. Dar o nome de Hector ao nosso filho é uma forma de agradecer por tudo que vivemos”, disse.

A trajetória também impactou os profissionais que acompanharam o jovem ao longo dos anos. Segundo a coordenadora de enfermagem do Serviço de Oncologia do HEC, Eula Rayssa, a história reforça o propósito do trabalho desenvolvido na unidade. “Acompanhar a trajetória de Endio, desde o diagnóstico até a cura, e depois vê-lo retornar como pai, é algo que reforça o sentido do nosso trabalho e do cuidado contínuo que oferecemos”, afirmou.

O Hospital Estadual da Criança é uma unidade materno-infantil de média e alta complexidade, 100% SUS, vinculada à Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e gerida pela Liga Álvaro Bahia, oferecendo atendimento a crianças, adolescentes e suas famílias em diversas especialidades.

