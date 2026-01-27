HECTOR

Ex-paciente que venceu câncer batiza primeiro filho com nome inspirado em hospital na Bahia

Filho nasceu na mesma unidade médica em que pai passou por tratamento contra leucemia

Carol Neves

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 10:45

Endio Silva e Evine Nunes tiveram primeiro filho, batizado de Hector Crédito: Reproduçaõ

Quase uma década depois de entrar pela primeira vez no Hospital Estadual da Criança (HEC) como paciente oncológico, Endio Silva voltou à unidade em um momento totalmente diferente: o nascimento do seu primeiro filho. Natural de Wagner, na Chapada Diamantina, Endio foi diagnosticado com leucemia pouco antes de completar 16 anos e passou seis anos em tratamento, acompanhado pela equipe de oncologia do hospital.

A alta definitiva veio em fevereiro de 2025, quando, já aos 22 anos, ele tocou o sino da cura, encerrando oficialmente o acompanhamento contra a doença. Menos de um ano depois, em janeiro de 2026, o HEC voltou a fazer parte da história da família com a chegada de Hector, filho de Endio com Evine Nunes, também natural de Wagner.

O parto ocorreu em caráter de urgência e exigiu internação tanto da mãe quanto do bebê na UTI. Ambos receberam alta médica nesta segunda-feira (26) e passam bem. O nome escolhido para a criança carrega um significado especial: Hector foi formado a partir das iniciais do Hospital Estadual da Criança, como forma de homenagem à unidade onde a história da família foi profundamente marcada.

Evine destacou a carga emocional do momento vivido no hospital. “Endio sempre me contou sobre os muitos anos vividos aqui, o medo presente em cada etapa do tratamento, mas também sobre o acolhimento recebido de todos os profissionais, que o ajudaram a suportar esse período junto com a família. Voltar ao HEC para trazer nosso filho ao mundo foi muito emocionante”, afirmou.

Para Endio, o hospital representa cuidado e resistência em momentos decisivos da vida. “O HEC fez parte da minha vida em momentos muito difíceis. Aqui encontrei cuidado, apoio e profissionais que nunca desistiram. Dar o nome de Hector ao nosso filho é uma forma de agradecer por tudo que vivemos”, disse.

A trajetória também impactou os profissionais que acompanharam o jovem ao longo dos anos. Segundo a coordenadora de enfermagem do Serviço de Oncologia do HEC, Eula Rayssa, a história reforça o propósito do trabalho desenvolvido na unidade. “Acompanhar a trajetória de Endio, desde o diagnóstico até a cura, e depois vê-lo retornar como pai, é algo que reforça o sentido do nosso trabalho e do cuidado contínuo que oferecemos”, afirmou.