SAÚDE

Prevenção do Câncer e saúde integral da mulher motivam encontro entre médicos e esportistas em Salvador

Especialistas discutem prevenção e diagnóstico precoce durante a Arena da Prevenção, que também terá lives, ao vivo, com orientações de saúde.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 18 de março de 2026 às 17:01

O evento busca integrar ciência, esporte e educação em saúde, estimulando a troca de conhecimentos e o debate sobre estratégias de prevenção e cuidado com a saúde integral da mulher Crédito: DIVULGAÇÃO

O avanço do câncer no Brasil tem acendido um alerta entre especialistas, especialmente em relação à saúde das mulheres. Estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA) apontam que o país poderá registrar cerca de 781 mil novos casos da doença por ano no triênio 2026–2028. Entre a população feminina, o câncer de mama lidera a incidência, com previsão de mais de 78 mil novos casos anuais, seguido por tumores de cólon e reto, colo do útero, pulmão e tireóide, que também figuram entre os mais frequentes no país.

Com o objetivo de promover um momento de integração entre médicos de diferentes especialidades e esportistas, foi criado o projeto Arena Prevenção e Saúde – Por Elas*. A iniciativa propõe discutir caminhos para enfrentar esse cenário em um grande encontro em Salvador, no dia 29 de março. O evento busca integrar ciência, esporte e educação em saúde, estimulando a troca de conhecimentos e o debate sobre estratégias de prevenção e cuidado com a saúde integral da mulher.

O encontro contará ainda com lives transmitidas diretamente do evento pelo YouTube e Instagram , realizadas em parceria com instituições e especialistas convidados, levando orientações sobre prevenção, diagnóstico precoce e hábitos de vida que contribuem para reduzir o risco de câncer.

Promovido pelo Instituto ProPulmão, o encontro será realizado das 7h às 14h, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), no bairro de Piatã, reunindo especialistas e familiares convidados para um dia de integração que combina atividades esportivas, momentos de convivência e discussões sobre hábitos que ajudam a proteger a saúde feminina.

Durante o encontro, médicos e profissionais de saúde irão discutir fatores de risco, exames de rastreamento e estratégias de prevenção para alguns dos tipos de câncer mais frequentes na população feminina, como pulmão, mama, intestino, colo do útero, tireoide e pele.

A iniciativa é uma realização do Instituto ProPulmão, com o apoio e a parceria de instituições e especialistas de diferentes áreas, como a Fundação Bahiana de Cardiologia e Combate ao Câncer, Instituto Oncoguia, Instituto Sócrates Guanaes, Associação Bahiana de Medicina (ABM), Sociedade de Pneumologia da Bahia (SPBA), Sociedade Baiana de Dermatologia, Image DASA, Fundação ProAr,SAMU 192, profissionais do Einstein Hospital Israelita - gestor do Hospital Ortopédico do Estado da Bahia, além de outras instituições e profissionais que se somam ao projeto e fortalecem a promoção da prevenção e do cuidado integral com a saúde da mulher.

Para o presidente do Instituto ProPulmão, o cirurgião torácico Ricardo Sales, a proposta do projeto é justamente promover a integração entre profissionais da saúde e do esporte, estimulando o desenvolvimento de novas iniciativas voltadas à prevenção e ao cuidado integral.

“A prevenção não depende de uma única ação isolada, mas de um conjunto de cuidados que se complementam, como informação de qualidade, acompanhamento médico, estilo de vida saudável e atenção aos sinais do corpo”, afirma o médico.

A oncologista Lygia Tinoco, da Fundação Bahiana de Cardiologia e Combate ao Câncer, explica que a prevenção começa muito antes do diagnóstico e depende de escolhas e cuidados que fazem parte do cotidiano.

Segundo ela, estudos científicos mostram que medidas como vacinação, controle de fatores de risco, alimentação equilibrada, prática regular de atividade física e a realização de exames no momento adequado podem prevenir ou permitir a identificação precoce de diversos tipos de câncer, aumentando significativamente as chances de tratamento e cura.

O coordenador desportivo do evento Sergio Augusto de Castro reforça que a proposta também é aproximar a população do cuidado com a saúde por meio do movimento e da prática de atividades físicas. “A ideia é mostrar que movimento, bem-estar e prevenção podem caminhar juntos e fazer parte da rotina das pessoas”,completa.

Para Luciana Holtz, fundadora e presidente do Instituto Oncoguia, organização voltada à orientação e à defesa dos direitos das pessoas com câncer, o acesso à informação de qualidade é essencial para que pacientes e familiares possam compreender melhor a doença e enfrentar o tratamento com mais segurança.

PROGRAMAÇÃO

A programação foi pensada para integrar informação, atividade física e bem-estar em um ambiente de convivência entre especialistas e convidados.

Ao longo do dia, os participantes poderão participar de atividades esportivas e momentos de integração, além de conversas sobre saúde com especialistas. Entre as atividades previstas estão aulas de beachtennis, funcional e futevôlei, além de espaços de relaxamento e troca de experiências.

Durante o encontro, especialistas também irão discutir estratégias de prevenção e diagnóstico precoce para alguns dos tipos de câncer mais frequentes na população, como pulmão, mama, intestino, colo do útero, tireoide e pele. O cuidado cardiovascular e mudanças positivas no estilo de vida também estarão em pauta.