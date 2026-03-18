Médico formado no Paraguai é preso em operação contra venda ilegal de canetas emagrecedoras na BA

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Maysa Polcri
Publicado em 18 de março de 2026 às 17:08
Um enfermeiro de 40 anos, identificado como Hercules Lima Santos, foi preso nesta quarta-feira (18), em Jequié, no sudoeste baiano. Ele é investigado pela venda ilegal da substância tirzepatida, princípio ativo de canetas emagrecedoras. Hercules Lima foi preso em casa, no bairro Alto do Cemitério, onde a polícia apreendeu 29 frascos da substância.
O enfermeiro, que possui graduação em medicina em uma universidade do Paraguai, segue custodiado. Ele é investigado pelos crimes de falsificação, corrupção, adulteração e alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.
A operação Calamus cumpriu mandados em residências de oito investigados, nos bairros Centro, Mandacaru, Joaquim Romão, Cidade Nova e São Judas. Entre os alvos estão três profissionais da área de saúde e cinco pessoas apontadas como responsáveis pela divulgação e comercialização dos produtos por meio de redes sociais.
Operação contra venda ilegal de canetas emagrecedoras em Jequié (BA)
O grupo atuava na venda clandestina da substância, sem autorização dos órgãos competentes, utilizando plataformas digitais para anunciar e distribuir o material, segundo a polícia.
Foram apreendidos aproximadamente 60 frascos de tirzepatida e cerca de 300 seringas descartáveis, que seriam utilizadas na aplicação do medicamento. A equipe também apreendeu celulares, documentos e outras medicações vendidas ilegalmente.
A ação, realizada pela Delegacia Territorial de Jequié, contou com o apoio de equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Central) e das Delegacias de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), Especial de Atendimento à Mulher (Deam) e Territorial de Ipiaú (DT/Ipiaú).
Há uma semana, o dentista Gustavo Garrido Gesteira foi preso em Salvador suspeito de fracionar o princípio ativo utilizado em medicamentos de tratamento de diabetes, associados à perda de peso, e realizar a venda das doses para fins estéticos.
Ele é um dos sócios da clínica Medicina Oral, localizada no bairro Cidade Jardim, e teria ligação com uma farmácia sediada em São Paulo, segundo a polícia. A Justiça ainda determinou o fechamento, enquanto durar as investigações, de uma farmácia em Ondina, em Salvador, que seria de responsabilidade do dentista.
Na última sexta-feira (13), a Justiça concedeu liberdade provisória ao dentista. O juiz Cidval Santos Sousa Filho, que determinou a liberdade provisória do dentista, afirmou, na decisão, que ainda não existe perícia química conclusiva sobre as substâncias apreendidas no apartamento de Gustavo.