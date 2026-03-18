INVESTIGAÇÃO

Médico formado no Paraguai é preso em operação contra venda ilegal de canetas emagrecedoras na BA

Hercules Lima Santos, de 40 anos, foi preso em Jequié

Maysa Polcri

Publicado em 18 de março de 2026 às 17:08

Substâncias apreendidas na casa de enfermeiro na Bahia Crédito: Divulgação

Um enfermeiro de 40 anos, identificado como Hercules Lima Santos, foi preso nesta quarta-feira (18), em Jequié, no sudoeste baiano. Ele é investigado pela venda ilegal da substância tirzepatida, princípio ativo de canetas emagrecedoras. Hercules Lima foi preso em casa, no bairro Alto do Cemitério, onde a polícia apreendeu 29 frascos da substância.

O enfermeiro, que possui graduação em medicina em uma universidade do Paraguai, segue custodiado. Ele é investigado pelos crimes de falsificação, corrupção, adulteração e alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.

A operação Calamus cumpriu mandados em residências de oito investigados, nos bairros Centro, Mandacaru, Joaquim Romão, Cidade Nova e São Judas. Entre os alvos estão três profissionais da área de saúde e cinco pessoas apontadas como responsáveis pela divulgação e comercialização dos produtos por meio de redes sociais.

Operação contra venda ilegal de canetas emagrecedoras em Jequié (BA) 1 de 5

O grupo atuava na venda clandestina da substância, sem autorização dos órgãos competentes, utilizando plataformas digitais para anunciar e distribuir o material, segundo a polícia.

Foram apreendidos aproximadamente 60 frascos de tirzepatida e cerca de 300 seringas descartáveis, que seriam utilizadas na aplicação do medicamento. A equipe também apreendeu celulares, documentos e outras medicações vendidas ilegalmente.

A ação, realizada pela Delegacia Territorial de Jequié, contou com o apoio de equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Central) e das Delegacias de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), Especial de Atendimento à Mulher (Deam) e Territorial de Ipiaú (DT/Ipiaú).

Caso semelhante

Há uma semana, o dentista Gustavo Garrido Gesteira foi preso em Salvador suspeito de fracionar o princípio ativo utilizado em medicamentos de tratamento de diabetes, associados à perda de peso, e realizar a venda das doses para fins estéticos.

Ele é um dos sócios da clínica Medicina Oral, localizada no bairro Cidade Jardim, e teria ligação com uma farmácia sediada em São Paulo, segundo a polícia. A Justiça ainda determinou o fechamento, enquanto durar as investigações, de uma farmácia em Ondina, em Salvador, que seria de responsabilidade do dentista.