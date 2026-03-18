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Maysa Polcri
Publicado em 18 de março de 2026 às 17:40
O projeto instalação de área para proteção de banhistas, no Porto da Barra, em Salvador, está avançando. Interessados poderão se candidatar para a licitação em 6 de abril, a partir das 9 horas, conforme publicação no Diário Oficial do Município (DOM). A empresa contratada deverá fornecer e instalar o sistema de sinalização náutica e balizamento marítimo.
A medida tem como objetivo ampliar a segurança dos banhistas e impedir a circulação de embarcações e motos aquáticas próximas à faixa de areia. O Porto da Barra foi escolhido por ser uma das praias que mais recebe visitantes, especialmente no verão.
Projeto de área protegida no Porto da Barra
Segundo informações divulgadas pelo Alô Alô Bahia, trata-se de um projeto piloto que deverá ser ampliado para as praias da Ribeira e Paripe, em uma próxima etapa. O certame será conduzido pela Secretaria Municipal de Gestão (Semge).
As boias deverão ser instaladas a cerca de 100 metros da faixa de areia, delimitando a área exclusiva para banhistas. A secretária do Mar de Salvador, Maria Eduarda Lomanto, confirmou que o projeto recebeu as autorizações dos órgãos competentes.