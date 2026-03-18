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Prefeitura anuncia licitação para primeira área protegida por boias em praia de Salvador

Expectativa é que o projeto seja ampliado para outras localidades

Maysa Polcri

Publicado em 18 de março de 2026 às 17:40

Veja os detalhes do projeto Crédito: Reprodução/Alô Alô Bahia

O projeto instalação de área para proteção de banhistas, no Porto da Barra, em Salvador, está avançando. Interessados poderão se candidatar para a licitação em 6 de abril, a partir das 9 horas, conforme publicação no Diário Oficial do Município (DOM). A empresa contratada deverá fornecer e instalar o sistema de sinalização náutica e balizamento marítimo.

A medida tem como objetivo ampliar a segurança dos banhistas e impedir a circulação de embarcações e motos aquáticas próximas à faixa de areia. O Porto da Barra foi escolhido por ser uma das praias que mais recebe visitantes, especialmente no verão.

Projeto de área protegida no Porto da Barra 1 de 2

Segundo informações divulgadas pelo Alô Alô Bahia, trata-se de um projeto piloto que deverá ser ampliado para as praias da Ribeira e Paripe, em uma próxima etapa. O certame será conduzido pela Secretaria Municipal de Gestão (Semge).

