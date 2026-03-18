Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura anuncia licitação para primeira área protegida por boias em praia de Salvador

Expectativa é que o projeto seja ampliado para outras localidades

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 18 de março de 2026 às 17:40

Veja os detalhes do projeto
Veja os detalhes do projeto Crédito: Reprodução/Alô Alô Bahia

O projeto instalação de área para proteção de banhistas, no Porto da Barra, em Salvador, está avançando. Interessados poderão se candidatar para a licitação em 6 de abril, a partir das 9 horas, conforme publicação no Diário Oficial do Município (DOM). A empresa contratada deverá fornecer e instalar o sistema de sinalização náutica e balizamento marítimo. 

A medida tem como objetivo ampliar a segurança dos banhistas e impedir a circulação de embarcações e motos aquáticas próximas à faixa de areia. O Porto da Barra foi escolhido por ser uma das praias que mais recebe visitantes, especialmente no verão.

Projeto de área protegida no Porto da Barra

Projeto de área protegida no Porto da Barra por Reprodução/Alô Alô Bahia
Área será delimitada por boias de proteção por Reprodução/Alô Alô Bahia
1 de 2
Projeto de área protegida no Porto da Barra por Reprodução/Alô Alô Bahia

Segundo informações divulgadas pelo Alô Alô Bahia, trata-se de um projeto piloto que deverá ser ampliado para as praias da Ribeira e Paripe, em uma próxima etapa. O certame será conduzido pela Secretaria Municipal de Gestão (Semge).

As boias deverão ser instaladas a cerca de 100 metros da faixa de areia, delimitando a área exclusiva para banhistas. A secretária do Mar de Salvador, Maria Eduarda Lomanto, confirmou que o projeto recebeu as autorizações dos órgãos competentes.

Mais recentes

Imagem - Larissa Luz, Àttøøxxá e Mudei de Nome: programação do Festival da Cidade 2026 começa neste sábado (21); confira

Larissa Luz, Àttøøxxá e Mudei de Nome: programação do Festival da Cidade 2026 começa neste sábado (21); confira
Imagem - Pós-Graduação em Computação da Ufba atinge nota 6 da Capes e entra em grupo de elite nacional

Pós-Graduação em Computação da Ufba atinge nota 6 da Capes e entra em grupo de elite nacional
Imagem - Funcionários de hospital na Bahia denunciam câmeras em vestiário e área de descanso

Funcionários de hospital na Bahia denunciam câmeras em vestiário e área de descanso

MAIS LIDAS

Imagem - Pizza de carne do sol com nata pode ter causado intoxicação que matou uma mulher e afetou outras 113 pessoas
01

Pizza de carne do sol com nata pode ter causado intoxicação que matou uma mulher e afetou outras 113 pessoas

Imagem - Dois supermercados são autuados após fiscalização identificar insetos na comida e frutas estragadas
02

Dois supermercados são autuados após fiscalização identificar insetos na comida e frutas estragadas

Imagem - Atakarejo inaugura nova loja em Salvador com 250 empregos e preços entre os menores do Nordeste
03

Atakarejo inaugura nova loja em Salvador com 250 empregos e preços entre os menores do Nordeste

Imagem - Conta de luz em 2026 muda regras e divide custos entre consumidores; veja quem paga mais
04

Conta de luz em 2026 muda regras e divide custos entre consumidores; veja quem paga mais