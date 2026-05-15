CHUVA OU SOL?

Confira previsão do tempo para Salvador neste fim de semana

Temperaturas devem variar entre 23°C e 30°C, com chance de chuva rápida e períodos de sol ao longo dos próximos dias

Esther Morais

Publicado em 15 de maio de 2026 às 11:16

Elevador Lacerda Crédito: Lucas Moura/Secom PMS

Salvador deve ter um fim de semana marcado por sol entre nuvens e pancadas rápidas de chuva, segundo previsão do Climatempo.

Nesta sexta-feira (15), a capital baiana terá temperatura mínima de 23°C e máxima de 30°C. A previsão indica sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia, enquanto a noite deve ter tempo mais firme. A chance de chuva é de 78%, com volume previsto de 8 mm.

No sábado (16), o cenário permanece parecido, com mínima de 23°C e máxima de 30°C. O dia será de sol entre nuvens, com possibilidade de chuva rápida tanto durante o dia quanto à noite. O volume estimado é de 5,4 mm, com 74% de chance de precipitação.

Já no domingo (17), os termômetros seguem variando entre 23°C e 30°C. A previsão aponta sol com algumas nuvens e chuva rápida ao longo do dia e também durante a noite. O acumulado previsto é de 8,1 mm.

Ainda de acordo com a previsão, a umidade do ar deve permanecer elevada durante todo o fim de semana, chegando a 94%, enquanto o índice de raios ultravioleta permanece em nível extremo.