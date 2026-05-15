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Salvador tem 26 praias próprias para banho neste fim de semana; veja lista

Porto da Barra está em classificação positiva

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 15 de maio de 2026 às 11:04

Porto da Barra
Porto da Barra Crédito: Ricardo Freire / Viaje na Viagem

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) divulgou nesta sexta-feira (15) o novo boletim de balneabilidade das praias baianas. Em Salvador, 26 trechos foram considerados próprios para banho neste fim de semana.

Segundo o levantamento, a maior parte da orla da capital apresentou condições adequadas para atividades recreativas no mar.

As melhores praias do mundo

1ª. Isla Pasion (Cozumel, México) por Tripadvisor
2ª. Praia de Elafonissi (Creta, Grécia) por Tripadvisor
3ªLagoa de Balos (Creta, Grécia) por Krzysztof Dubiel/ Unsplash
4ª. Eagle Beach (Palmeira, Aruba) por Divulgação/Aruba Tourism Authority
5ª. Praia da Falésia (Olhos de Água, Portugal) por Wirestock/Freepik
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1ª. Isla Pasion (Cozumel, México) por Tripadvisor

Entre as praias classificadas como próprias estão Tubarão, Boa Viagem, Roma, Cantagalo, Contorno, Porto da Barra, Forte de Santa Maria, Farol da Barra, Ondina, Buracão, Amaralina, Pituba, Piatã, Placaford, Itapuã, Farol de Itapuã, Stella Maris e Praia do Flamengo.

Já os trechos considerados impróprios para banho são São Tomé de Paripe, Periperi, Penha, Bogari, Bonfim, Pedra Furada, um trecho do Rio Vermelho próximo ao Morro da Paciência, além de Armação, Boca do Rio, Corsário e Patamares.

De acordo com o Inema, a classificação segue critérios definidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e leva em consideração a concentração da bactéria Escherichia coli nas amostras coletadas semanalmente.

O órgão também orienta que banhistas evitem entrar no mar em períodos de chuva intensa, próximos a saídas de esgoto, canais de drenagem e desembocaduras de rios urbanos, locais que podem apresentar maior risco de contaminação.

Tags:

Praia Porto da Barra

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