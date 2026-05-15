LIMPEZA

Salvador tem 26 praias próprias para banho neste fim de semana; veja lista

Porto da Barra está em classificação positiva

Esther Morais

Publicado em 15 de maio de 2026 às 11:04

Porto da Barra Crédito: Ricardo Freire / Viaje na Viagem

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) divulgou nesta sexta-feira (15) o novo boletim de balneabilidade das praias baianas. Em Salvador, 26 trechos foram considerados próprios para banho neste fim de semana.

Segundo o levantamento, a maior parte da orla da capital apresentou condições adequadas para atividades recreativas no mar.

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Entre as praias classificadas como próprias estão Tubarão, Boa Viagem, Roma, Cantagalo, Contorno, Porto da Barra, Forte de Santa Maria, Farol da Barra, Ondina, Buracão, Amaralina, Pituba, Piatã, Placaford, Itapuã, Farol de Itapuã, Stella Maris e Praia do Flamengo.

Já os trechos considerados impróprios para banho são São Tomé de Paripe, Periperi, Penha, Bogari, Bonfim, Pedra Furada, um trecho do Rio Vermelho próximo ao Morro da Paciência, além de Armação, Boca do Rio, Corsário e Patamares.

De acordo com o Inema, a classificação segue critérios definidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e leva em consideração a concentração da bactéria Escherichia coli nas amostras coletadas semanalmente.