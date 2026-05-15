COM USO DE BÓIAS MARÍTIMAS

Porto da Barra terá câmeras para fiscalizar embarcações perto da areia

Projeto da prefeitura prevê restrição à circulação de embarcações motorizadas

Carol Neves

Publicado em 15 de maio de 2026 às 11:02

Praia terá mudanças Crédito: Jefferson Peixoto/ Secom PMS

O projeto da Prefeitura de Salvador para criar uma área exclusiva para banhistas no Porto da Barra ganhou novos detalhes e vai contar com monitoramento marítimo por câmeras para reforçar a fiscalização na região. A iniciativa prevê a instalação de uma faixa de boias no mar para separar embarcações da área de banho e aumentar a segurança em uma das praias mais movimentadas da capital baiana.

Coordenado pela Secretaria Municipal do Mar (Semar), o projeto já teve o pregão eletrônico homologado pela Secretaria Municipal de Gestão (Semge). A próxima etapa será a assinatura do contrato com a empresa vencedora da licitação, responsável pela implantação do sistema de sinalização náutica e balizamento marítimo.

Segundo a prefeitura, as boias serão instaladas entre 80 e 100 metros da faixa de areia, criando um perímetro exclusivo para banhistas. Dentro desse espaço, ficará restrita a circulação de lanchas, motos aquáticas e outras embarcações motorizadas próximas à praia.

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O Porto da Barra foi escolhido para receber o projeto-piloto por ser um dos principais cartões-postais de Salvador e concentrar grande fluxo de turistas e moradores ao longo do ano, especialmente no verão. A proposta da gestão municipal é expandir a iniciativa futuramente para outras praias da cidade.

Além da instalação das boias, o projeto prevê câmeras de monitoramento marítimo em parceria com a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit). As imagens serão compartilhadas com a Capitania dos Portos e a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), reforçando a fiscalização e a identificação de irregularidades no mar.

A medida ocorre após episódios recentes de embarcações invadindo áreas destinadas aos banhistas em praias como Porto da Barra, Ribeira e Boa Viagem. A expectativa é melhorar o ordenamento náutico e reduzir riscos de acidentes.

A secretária do Mar de Salvador, Maria Eduarda Lomanto, afirmou que o objetivo é garantir uma convivência mais segura entre frequentadores da praia e atividades náuticas. “Estamos falando de uma das praias mais emblemáticas e frequentadas da cidade, que recebe diariamente moradores, turistas, esportistas e embarcações. Nosso objetivo é justamente garantir que todos possam aproveitar esse espaço com mais segurança, responsabilidade e respeito ao mar.”

O projeto também inclui a instalação de poitas de concreto armado e barreiras marítimas, além da requalificação da rampa localizada ao lado do Forte de Santa Maria. Nesse trecho, não haverá boias, permitindo acesso organizado para pequenas embarcações, canoas e práticas esportivas náuticas.