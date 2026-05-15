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Porto da Barra terá câmeras para fiscalizar embarcações perto da areia

Projeto da prefeitura prevê restrição à circulação de embarcações motorizadas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de maio de 2026 às 11:02

Praia terá mudanças
Praia terá mudanças Crédito: Jefferson Peixoto/ Secom PMS

O projeto da Prefeitura de Salvador para criar uma área exclusiva para banhistas no Porto da Barra ganhou novos detalhes e vai contar com monitoramento marítimo por câmeras para reforçar a fiscalização na região. A iniciativa prevê a instalação de uma faixa de boias no mar para separar embarcações da área de banho e aumentar a segurança em uma das praias mais movimentadas da capital baiana.

Coordenado pela Secretaria Municipal do Mar (Semar), o projeto já teve o pregão eletrônico homologado pela Secretaria Municipal de Gestão (Semge). A próxima etapa será a assinatura do contrato com a empresa vencedora da licitação, responsável pela implantação do sistema de sinalização náutica e balizamento marítimo.

Segundo a prefeitura, as boias serão instaladas entre 80 e 100 metros da faixa de areia, criando um perímetro exclusivo para banhistas. Dentro desse espaço, ficará restrita a circulação de lanchas, motos aquáticas e outras embarcações motorizadas próximas à praia.

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Farol da Barra e Banco da Panela - Nessa região estão localizados os naufrágios Bretagne e Germania, Cap Frio e Maraldi, que integra o Parque Marinho da Barra. Ainda no Banco da Panela encontram-se as Pirâmides, situadas no entorno do Farol da Barra, uma das áreas mais conhecidas para o mergulho em Salvador. por Divulgação Marinha
Entorno do Farol da Barra - Também próximo ao Farol da Barra está o naufrágio Ho Mei, bastante conhecido entre mergulhadores pela sua localização e condições de visitação. por Arquivo/CORREIO
Na região do Comércio e da Praia da Boa Viagem estão os naufrágios do Ferry Boat Agenor Gordilho, do Rebocador Vega, do Blackadder e do Galeão Santo André, todos localizados na altura do bairro do Comércio, com acesso pela área da Boa Viagem. por Marina Silva/CORREIO*
Mais afastado da costa, entre o Farol da Barra e o bairro de Humaitá, encontra-se o naufrágio Queen. por Shutterstock
Na costa do Rio Vermelho, em áreas mais afastadas da linha da praia, estão localizados o Galeão Sacramento e o Ferry Juracy Magalhães, distribuídos entre o Farol da Barra e o Rio Vermelho. por Gabriel Coimbra/Divulgação
Na região do Morro do Cristo está o naufrágio Reliance, um ponto conhecido e bastante citado entre os praticantes de mergulho. por Almiro Lopes
Em mar aberto, ao largo da Ilha de Itaparica, encontram-se os naufrágios Piaçava, Carvão, NSA Senhora do Rosário, Cascos e o Galeão Ultrech, formando um importante conjunto histórico submerso. por Divulgação
Após Itapuã, em frente à praia de Jauá, estão localizados o Vapor de Roda Gâmbie e o Paquete Paraná, ambos fora da área central de Salvador. por Amanda Oliveira
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Farol da Barra e Banco da Panela - Nessa região estão localizados os naufrágios Bretagne e Germania, Cap Frio e Maraldi, que integra o Parque Marinho da Barra. Ainda no Banco da Panela encontram-se as Pirâmides, situadas no entorno do Farol da Barra, uma das áreas mais conhecidas para o mergulho em Salvador. por Divulgação Marinha

O Porto da Barra foi escolhido para receber o projeto-piloto por ser um dos principais cartões-postais de Salvador e concentrar grande fluxo de turistas e moradores ao longo do ano, especialmente no verão. A proposta da gestão municipal é expandir a iniciativa futuramente para outras praias da cidade.

Além da instalação das boias, o projeto prevê câmeras de monitoramento marítimo em parceria com a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit). As imagens serão compartilhadas com a Capitania dos Portos e a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), reforçando a fiscalização e a identificação de irregularidades no mar.

A medida ocorre após episódios recentes de embarcações invadindo áreas destinadas aos banhistas em praias como Porto da Barra, Ribeira e Boa Viagem. A expectativa é melhorar o ordenamento náutico e reduzir riscos de acidentes.

A secretária do Mar de Salvador, Maria Eduarda Lomanto, afirmou que o objetivo é garantir uma convivência mais segura entre frequentadores da praia e atividades náuticas. “Estamos falando de uma das praias mais emblemáticas e frequentadas da cidade, que recebe diariamente moradores, turistas, esportistas e embarcações. Nosso objetivo é justamente garantir que todos possam aproveitar esse espaço com mais segurança, responsabilidade e respeito ao mar.”

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O projeto também inclui a instalação de poitas de concreto armado e barreiras marítimas, além da requalificação da rampa localizada ao lado do Forte de Santa Maria. Nesse trecho, não haverá boias, permitindo acesso organizado para pequenas embarcações, canoas e práticas esportivas náuticas.

Segundo a Semar, a iniciativa também deve contribuir para a preservação do Parque Marinho da Barra, primeira unidade de conservação marinha municipal ligada ao continente e que abriga biodiversidade marinha e naufrágios históricos reconhecidos como sítios arqueológicos nacionais.

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