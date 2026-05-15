EM MOVIMENTO

Exercício para a longevidade: saiba qual é a prática esportiva que pode aumentar a expectativa de vida em até 10 anos

Levantamento acompanhou mais de 8 mil pessoas por 25 anos e revelou que praticantes da modalidade vivem mais do que sedentários, corredores, ciclistas e nadadores

Perla Ribeiro

Publicado em 15 de maio de 2026 às 11:57

Exercício para a longevidade: saiba qual é a prática esportiva que pode aumentar a expectativa de vida em até 10 anos Crédito: Imagem: Harbucks | Shutterstock

O exercício físico é um dos principais aliados da longevidade, do bem-estar e da saúde física e mental. Mais do que uma ferramenta para manter a forma, a prática regular de atividades físicas tem sido cada vez mais associada ao aumento da expectativa de vida, e algumas modalidades se destacam nesse quesito, como o tênis. Um estudo populacional conduzido pela Copenhagen City Heart Study (CCHS) e publicado pela Mayo Clinic, em 2018, revelou que, entre 8.577 participantes dinamarqueses acompanhados por até 25 anos, os praticantes de tênis apresentaram o maior ganho em expectativa de vida: cerca de 7 a 9 anos adicionais. Em comparação, ciclistas tiveram aumento de 3 anos, nadadores de 3 a 4 anos e corredores de 3 a 2 anos.

Para Felipe Garcia, professor de educação física e franqueado da Fast Tennis, rede de academias de quadras de tênis, os benefícios do esporte vão muito além do condicionamento físico. “O tênis é uma modalidade extremamente completa e acessível para quem deseja sairdo sedentarismo e melhorar a qualidade de vida. Ele contribui para a saúde cardiovascular, ajuda na prevenção da diabetes, melhora a coordenação motora, aumenta os níveis de energia e fortalece músculos e ossos. Além disso, a dinâmica do jogo combina exercícios aeróbicos e de força, favorecendo também a perda de peso”, explica.

Japão - O segredo da longevidade dos japoneses 1 de 9

Apesar de o estudo ter sido realizado em um país europeu, o Brasil também reflete o crescente interesse pela modalidade. Segundo a Confederação Brasileira de Tênis, o país já contabiliza mais de 2 milhões de praticantes. E a tendência é de expansão nos próximos anos: mais do que um esporte, o tênis vem se consolidando como um importante aliado da longevidade.

O fato de o tênis ser uma modalidade coletiva é também um fator que contribui para que os jogadores do esporte vivam mais do que os atletas que praticam esportes individuais, e a principal razão vem da conexão social. Há mais de 85 anos, a Universidade Harvard conduz o “Estudo sobre o Desenvolvimento Adulto”, considerado o mais longo levantamento científico sobre felicidade já realizado, que aponta que as pessoas com relações sociais próximas permanecem fisicamente mais saudáveis à medida que envelhecem.