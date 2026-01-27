TRAGÉDIA

Jovem de moto morre em acidente com carro em estrada da Bahia

Vítima tinha 20 anos e era filha de servidora da Prefeitura de Muniz Ferreira

Wendel de Novais

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 08:58

Camilly Victória morreu em acidente na BA-046 Crédito: Reprodução

Uma jovem identificada como Camilly Victória de Jesus Barreto, 20 anos, morreu após se envolver em um acidente na BA-046, em um trecho próximo ao município de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, na madrugada de segunda-feira (26).

De acordo com informações iniciais, a jovem seguia de moto para o trabalho quando foi atingida pelo automóvel. Com a força da batida, a motocicleta ficou presa à parte da frente do carro.

Camilly era filha de uma funcionária da Prefeitura de Muniz Ferreira. Em nota divulgada nas redes sociais, a gestão municipal lamentou a morte da jovem e prestou solidariedade à família.

“É com profundo pesar que informamos o falecimento de Camilly Victória, filha da nossa colaboradora e amiga Joelma Bispo. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos”, diz o comunicado.