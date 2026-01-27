Acesse sua conta
Jovem de moto morre em acidente com carro em estrada da Bahia

Vítima tinha 20 anos e era filha de servidora da Prefeitura de Muniz Ferreira

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 08:58

Camilly Victória morreu em acidente na BA-046
Camilly Victória morreu em acidente na BA-046 Crédito: Reprodução

Uma jovem identificada como Camilly Victória de Jesus Barreto, 20 anos, morreu após se envolver em um acidente na BA-046, em um trecho próximo ao município de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, na madrugada de segunda-feira (26).

De acordo com informações iniciais, a jovem seguia de moto para o trabalho quando foi atingida pelo automóvel. Com a força da batida, a motocicleta ficou presa à parte da frente do carro.

Camilly Victória morreu em acidente na BA-046

Camilly Victória morreu em acidente por Reprodução
Camilly Victória morreu em acidente por Reprodução
Camilly Victória morreu em acidente por Reprodução
Camilly Victória morreu em acidente por Reprodução
1 de 4
Camilly Victória morreu em acidente por Reprodução

Camilly era filha de uma funcionária da Prefeitura de Muniz Ferreira. Em nota divulgada nas redes sociais, a gestão municipal lamentou a morte da jovem e prestou solidariedade à família.

“É com profundo pesar que informamos o falecimento de Camilly Victória, filha da nossa colaboradora e amiga Joelma Bispo. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos”, diz o comunicado.

O corpo da jovem foi velado na Primeira Igreja Batista do município e sepultado no fim da tarde desta segunda-feira (26), no Cemitério Municipal de Muniz Ferreira. As circunstâncias exatas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.

Bahia Acidente Tragédia Morte Estrada

