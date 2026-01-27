Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mecânico é encontrado morto após sair para atender chamado de cliente na Bahia

Matheus Balbino, de 29 anos, foi encontrado em rua de Dias d’Ávila

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 07:51

Matheus foi encontrado morto após sair para serviço
Matheus foi encontrado morto após sair para serviço Crédito: Reprodução

O empresário Matheus Balbino Rodrigues Santos, de 29 anos, que estava desaparecido desde o fim de semana, foi encontrado sem vida na manhã desta segunda-feira (26), no município de Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com informações iniciais, o corpo de Matheus, que era dono de uma oficina em Camaçari, foi localizado em uma via pública do bairro Nova Dias d’Ávila. Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas para realizar a perícia no local e a remoção do cadáver.

Matheus foi encontrado morto após sair para serviço

Matheus foi encontrado morto após sair para serviço por Reprodução
Matheus foi encontrado morto após sair para serviço por Reprodução
Matheus foi encontrado morto após sair para serviço por Reprodução
1 de 3
Matheus foi encontrado morto após sair para serviço por Reprodução

Até o momento, a polícia não divulgou a causa da morte, mas Matheus foi visto pela última vez no sábado (24), em Camaçari, onde morava. Segundo informações iniciais, ele deixou a residência, no bairro Gleba A, após receber uma solicitação de serviço para substituir o escapamento de um veículo.

Ao chegar ao ponto combinado, após contato telefônico com quem se passava por cliente, o mecânico teria sido surpreendido por homens armados. Desde então, não fez mais contato com parentes nem amigos.

O caso está sob investigação da Polícia Civil, que tenta esclarecer as circunstâncias do crime, além de identificar os responsáveis e a possível motivação.

Leia mais

Imagem - Caso Sérgio Nahas: empresário preso na Bahia será transferido para presídio em São Paulo

Caso Sérgio Nahas: empresário preso na Bahia será transferido para presídio em São Paulo

Imagem - Homem é baleado enquanto aguardava atendimento em hospital da Bahia

Homem é baleado enquanto aguardava atendimento em hospital da Bahia

Imagem - Homem morre após salvar filhos de afogamento em praia na Bahia

Homem morre após salvar filhos de afogamento em praia na Bahia

Tags:

Emboscada Encontrado Morto Mecãnico Serviço

Mais recentes

Imagem - Jovem de moto morre em acidente com carro em estrada da Bahia

Jovem de moto morre em acidente com carro em estrada da Bahia
Imagem - Homem é morto por espancamento após esfaquear irmãos menores e colocar fogo em casa na Bahia

Homem é morto por espancamento após esfaquear irmãos menores e colocar fogo em casa na Bahia
Imagem - Ex-vereador é preso suspeito de matar companheira por estrangulamento na Bahia

Ex-vereador é preso suspeito de matar companheira por estrangulamento na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Estaleiro Enseada retoma operações com primeiro carregamento em Maragogipe
01

Estaleiro Enseada retoma operações com primeiro carregamento em Maragogipe

Imagem - Motociclista morre ao cair de moto e ser atropelado por ônibus da Ufba em Salvador
02

Motociclista morre ao cair de moto e ser atropelado por ônibus da Ufba em Salvador

Imagem - Nubank emite comunicado após boatos de falência
03

Nubank emite comunicado após boatos de falência

Imagem - Anjo da Guarda desta terça (27 de janeiro) alerta 3 signos: hora de encerrar ciclos desgastados e se proteger
04

Anjo da Guarda desta terça (27 de janeiro) alerta 3 signos: hora de encerrar ciclos desgastados e se proteger