Mecânico é encontrado morto após sair para atender chamado de cliente na Bahia

Wendel de Novais
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 07:51
O empresário Matheus Balbino Rodrigues Santos, de 29 anos, que estava desaparecido desde o fim de semana, foi encontrado sem vida na manhã desta segunda-feira (26), no município de Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).
De acordo com informações iniciais, o corpo de Matheus, que era dono de uma oficina em Camaçari, foi localizado em uma via pública do bairro Nova Dias d’Ávila. Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas para realizar a perícia no local e a remoção do cadáver.
Matheus foi encontrado morto após sair para serviço
Até o momento, a polícia não divulgou a causa da morte, mas Matheus foi visto pela última vez no sábado (24), em Camaçari, onde morava. Segundo informações iniciais, ele deixou a residência, no bairro Gleba A, após receber uma solicitação de serviço para substituir o escapamento de um veículo.
Ao chegar ao ponto combinado, após contato telefônico com quem se passava por cliente, o mecânico teria sido surpreendido por homens armados. Desde então, não fez mais contato com parentes nem amigos.
O caso está sob investigação da Polícia Civil, que tenta esclarecer as circunstâncias do crime, além de identificar os responsáveis e a possível motivação.