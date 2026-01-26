TRAGÉDIA

Homem morre após salvar filhos de afogamento em praia na Bahia

Crianças foram retiradas do mar por banhistas e funcionários de cabanas

Túlio morreu tentando salvar os filhos em praia Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Túlio Ricardo Souza Varges, 38 anos, morreu após salvar os filhos de um afogamento na tarde deste sábado (24) na praia de Águas de Olivença, no município de Ilhéus, no sul da Bahia.

De acordo com informações iniciais, equipes da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) foram acionadas após relatos de um possível afogamento. Ao chegarem ao local, no entanto, encontraram Túlio, que é era técnico de eletrotécnica e servidor público, sem vida.

Segundo relatos de testemunhas, Túlio entrou no mar para socorrer os filhos, que estavam em dificuldade na água e foram socorridos com ajuda de pessoas que também entraram no mar. Na areia, no entanto, o técnico em eletrotécnica teve um mal súbito.

.O óbito de Túlio foi confirmado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia e a remoção do corpo.