Homem morre após salvar filhos de afogamento em praia na Bahia

Crianças foram retiradas do mar por banhistas e funcionários de cabanas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 08:11

Túlio morreu tentando salvar os filhos em praia
Túlio morreu tentando salvar os filhos em praia Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Túlio Ricardo Souza Varges, 38 anos, morreu após salvar os filhos de um afogamento na tarde deste sábado (24) na praia de Águas de Olivença, no município de Ilhéus, no sul da Bahia.

De acordo com informações iniciais, equipes da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) foram acionadas após relatos de um possível afogamento. Ao chegarem ao local, no entanto, encontraram Túlio, que é era técnico de eletrotécnica e servidor público, sem vida.

Segundo relatos de testemunhas, Túlio entrou no mar para socorrer os filhos, que estavam em dificuldade na água e foram socorridos com ajuda de pessoas que também entraram no mar. Na areia, no entanto, o técnico em eletrotécnica teve um mal súbito.

Túlio morreu tentando salvar os filhos em praia

Túlio morreu tentando salvar os filhos em praia por Reprodução
Túlio morreu tentando salvar os filhos em praia por Reprodução
Túlio morreu tentando salvar os filhos em praia por Reprodução
Túlio morreu tentando salvar os filhos em praia por Reprodução
1 de 4
Túlio morreu tentando salvar os filhos em praia por Reprodução

.O óbito de Túlio foi confirmado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia e a remoção do corpo.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Túlio deixa esposa e dois filhos menores.A Secretaria Municipal de Educação de Barra do Choça emitiu nota de pesar pelo falecimento de Túlio.

