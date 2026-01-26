CRIME

Seis suspeitos são mortos em tiroteio com a PM em área rural da Bahia

Com o grupo, policiais encontraram fuzis, submetralhadora, drogas e um drone

Wendel de Novais

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 07:53

Confronto aconteceu na zona rural de Itajuípe Crédito: Reprodução

Seis suspeitos morreram durante uma ação policial na madrugada deste domingo (25), na zona rural do município de Itajuípe, no sul da Bahia. A troca de tiros aconteceu durante um patrulhamento de agentes da Polícia Militar da Bahia (PM-BA).

Entre os mortos estão Gledson Santos Cruz, de 25 anos; Lucas Santos Cruz, de 24; Renê Santos, de 26; Tallis de Jesus Sousa, além de outros dois homens que ainda não tiveram a identidade oficialmente confirmada.

Segundo a PM, as equipes realizavam rondas na região quando foram surpreendidas por homens armados em atitude suspeita. Os suspeitos teriam atirado contra os policiais, que reagiram e iniciou-se um intenso confronto.

Com o grupo, os policiais apreenderam um verdadeiro arsenal: dois fuzis — um deles equipado com luneta para tiros de longa distância —, uma espingarda calibre 12, uma submetralhadora, uma pistola e um revólver.

Também foram recolhidos entorpecentes, munições e um drone, que, de acordo com a polícia, poderia ser utilizado para monitorar a movimentação das viaturas na área. Todo o material foi encaminhado à Polícia Judiciária, responsável pela investigação do caso.