Motociclista morre em acidente com carro em estrada da Bahia

Vítima morreu no local após impacto; motorista do carro foi socorrido para hospital

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 13:50

Motociclista morreu após o acidente Crédito: Reprodução

Um motociclista identificado como Reinaldo de Brito Silva, 38 anos, morreu após se envolver em uma batida com um carro na noite de sexta-feira (23), em um trecho da BR que corta o município de Santo Estêvão, a cerca de 40 km de Feira de Santana.

A ocorrência foi registrada por volta das 22h20, na altura do km 477 da rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu de forma lateral, e o impacto foi suficiente para causar a morte imediata do condutor da moto.

O motorista do automóvel foi socorrido por equipes de emergência e encaminhado ao Hospital Municipal de Santo Estêvão. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dele.

A Polícia Civil informou que a 1ª Coordenadoria Regional do Interior (Coorpin), com sede em Feira de Santana, ficou responsável pelo registro da ocorrência. As guias para perícia técnica e remoção do corpo foram emitidas ainda durante a noite.

Por conta do acidente, o trânsito precisou operar em meia pista por algumas horas, mas a circulação de veículos foi normalizada por volta de 1h30 da madrugada deste sábado (24).

