REINCIDENTE

Idoso é preso por estuprar menina de 12 anos no interior da Bahia

Investigação usou imagens feitas por populares

Carol Neves

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 17:33

Idoso foi preso pela polícia Crédito: Divulgação

A Polícia Civil prendeu, na noite de quinta-feira (22), um idoso de 65 anos acusado de estupro de vulnerável e aliciamento de criança, no centro do município de Piripá, no sudoeste da Bahia. O suspeito permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.

Segundo a polícia, o idoso é investigado por abusar de uma adolescente de 12 anos no último dia 13. A identificação do suspeito ocorreu após a análise de imagens fotográficas e videográficas registradas por populares.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Territorial (DT) de Piripá, com apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Sudoeste). O homem foi levado à unidade policial, onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido.