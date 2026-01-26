Acesse sua conta
Saiba quem é o suspeito preso por ajudar funcionário a matar empresária na Bahia

Lucas Santos de Almeida foi localizado em Coração de Maria; polícia apura participação direta no crime

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 07:21

Lucas Santos de Almeida foi localizado em Coração de Maria Crédito: Reprodução

O homem preso por participação no crime que terminou com a morte da empresária Yasmin Novais Nogueira, de 30 anos, foi identificado como Lucas Santos de Almeida, de 26. O suspeito foi localizado na Fazenda Cantagalo, na zona rural de Coração de Maria, onde o corpo da vítima foi encontrado no início do mês, após ela retornar de uma viagem no Réveillon.

De acordo com fontes policiais, Lucas teria participado diretamente do crime junto com Gilvan dos Santos Barbosa, de 25 anos, ex-funcionário da empresária, preso na última terça-feira (21), em Conceição do Jacuípe.

Gilvan teria matado Yasmin em Coração de Maria

Gilvan teria matado Yasmin em Coração de Maria por Reprodução

Yasmin foi vista pela última vez no dia 5 de janeiro, quando retornou de uma viagem a Fortaleza (CE), onde passou o réveillon. Segundo a polícia, Gilvan teria buscado a empresária no Terminal Rodoviário de Feira de Santana e, após esse encontro, ela não voltou a fazer contato com familiares e amigos.

O corpo da vítima foi localizado no mesmo dia, em uma estrada vicinal de Coração de Maria. As investigações apontam ainda que objetos da residência da empresária teriam sido levados após o crime, o que reforça a principal linha de apuração: a de que o homicídio teve motivação financeira.

Com a prisão do segundo suspeito, a Polícia Civil segue aprofundando as diligências para esclarecer a dinâmica do crime e a participação de cada envolvido no assassinato da empresária.

A ação que resultou na prisão de Lucas contou com a atuação de policiais civis da Delegacia Territorial (DT) e o apoio de equipes da 97ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). O suspeito foi levado para a unidade policial, onde teve cumprido um mandado de prisão temporária por homicídio, e permanece à disposição da Justiça.

Tags:

Crime Morte Empresária Funcionário

