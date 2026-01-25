Acesse sua conta
Caso Yasmin: suspeito de ajudar funcionário a matar empresária após saída de rodoviária é preso

Suspeito foi localizado na zona rural de Coração de Maria

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 14:14

Yasmin Novais Nogueira foi encontrada morta em Coração de Maria Crédito: Reprodução

O segundo suspeito de participação na morte da empresária Yasmin Novais Nogueira, de 30 anos, foi preso no sábado (24). De acordo com informações iniciais, o homem, de 26 anos, foi localizado na Fazenda Cantagalo, na zona rural de Coração de Maria, município onde o corpo da vítima foi encontrado no início deste mês.

De acordo com as investigações da Delegacia Territorial (DT) de Coração de Maria, o homem teria participado diretamente do crime junto com Gilvan dos Santos Barbosa, de 25 anos, ex-funcionário da empresária, preso na última terça-feira (21), em Conceição do Jacuípe.

A ação para prisão contou com a atuação de policiais civis da DT e o apoio de equipes da 97ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). O suspeito foi levado para a unidade policial, onde teve cumprido um mandado de prisão temporária por homicídio, e permanece à disposição da Justiça.

Gilvan teria matado Yasmin em Coração de Maria por Reprodução

O crime

Yasmin foi vista pela última vez no dia 5 de janeiro, data em que retornou de uma viagem a Fortaleza, no Ceará, para passar o réveillon. Segundo a polícia, Gilvan teria buscado a empresária no Terminal Rodoviário de Feira de Santana e, após esse encontro, ela não voltou a fazer contato com familiares e amigos.

O corpo da vítima foi localizado no mesmo dia, em uma estrada vicinal de Coração de Maria. As investigações apontam ainda que objetos da residência da empresária teriam sido levados após o crime, o que reforça a principal linha de apuração: a de que o homicídio teve motivação financeira.

Com a prisão do segundo suspeito, a Polícia Civil segue aprofundando as diligências para esclarecer a dinâmica do crime e a participação de cada envolvido no assassinato da empresária.

Tags:

