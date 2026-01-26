Acesse sua conta
Hepatologista explica o que mais tende a provocar o colapso do fígado

A hepatologista Natália Trevizoli destaca as condições que podem prejudicar o funcionamento do fígado, considerado um órgão vital

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 09:28

Fígado
Fígado Crédito: Shutterstock

Com o título de órgão vital, o fígado soma mais de 500 funções, como atuar na desintoxicação do organismo, produzir a bile para a digestão e armazenar vitaminas e energia, além de regular a coagulação do sangue. Como o corpo humano é uma engrenagem, quando essa glândula do sistema digestório não está funcionando adequadamente, o resultado é um desequilíbrio do organismo.

A coluna Claudia Meireles perguntou à hepatologista Natália Trevizoli, do Hospital Santa Lúcia, em Brasília, o que mais tende a provocar o colapso do fígado. Segundo a médica, as causas comuns de cirrose — que pode evoluir para insuficiência hepática — incluem hepatites virais crônicas, consumo excessivo de álcool, doença hepática associada à obesidade e diabetes, e algumas condições genéticas ou autoimunes. “Essas condições ocasionam inflamação contínua e destruição progressiva do fígado, levando à fibrose, à cirrose e, eventualmente, à falência do órgão”, sustenta a gastroenterologista.

