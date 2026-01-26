Acesse sua conta
Confira previsão do tempo para semana em Salvador

Primeiros dias terão chuvas rápidas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 08:19

Vista da cidade a partir do Farol da Barra
Vista da cidade a partir do Farol da Barra Crédito: Shutterstock

A semana em Salvador será marcada por instabilidade nos primeiros dias e melhora gradual do tempo a partir da sexta-feira (30). Segundo a previsão, segunda (26) e terça-feira (27) devem registrar chuvas rápidas ao longo do dia e à noite, com volumes mais elevados - podendo chegar a 20,5 mm - e alta umidade do ar, acima de 85%.

Na quarta (28), o tempo segue instável pela manhã, com pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas, mas a tendência é de noite com tempo firme. Já na quinta-feira (29), a chuva perde força, com baixo volume previsto, apesar da nebulosidade persistente.

A partir da sexta-feira (30), o tempo deve firmar na capital baiana, com sol entre muitas nuvens e ausência de chuva, condição que se mantém no sábado (31). As temperaturas variam entre 23°C e 32°C ao longo da semana, com sensação térmica elevada devido à umidade.

O índice UV permanece extremo, exigindo cuidados como uso de protetor solar, mesmo em dias nublados. A previsão indica ainda boa qualidade do ar e baixo risco para gripe e resfriado durante o período.

Dia de chuva em Salvador

