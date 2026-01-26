DIVERSÃO

Primeiro Zoo noturno do ano acontece nesta terça-feira (27)

Passeio tem duração estimada entre 1h30 e 2h30

Esther Morais

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 10:09

Primeiro Zoo noturno do ano acontece na próxima terça-feira (27) Crédito: Matheus Lemos/Inema

A primeira edição de 2026 do Zoo Noturno será realizada na próxima terça-feira (27), às 18h, no Parque Zoobotânico da Bahia, em Salvador. A atividade integra a programação especial do projeto “Férias é no Zoo”, que promove ações educativas e de lazer durante o período que antecede a volta às aulas. As vagas já esgotaram.

Abrindo oficialmente a programação do projeto que segue até 1° de fevereiro, o Zoo Noturno oferece ao público a oportunidade de conhecer o Parque sob uma nova perspectiva, a partir da observação de animais com hábitos noturnos e crepusculares. A visita é realizada no período da noite e acompanhada pela equipe técnica do Parque.

Durante a experiência, os participantes recebem informações sobre o comportamento, a alimentação e curiosidades das espécies observadas, em uma atividade com foco na educação ambiental e na conscientização sobre a fauna silvestre.

Para esta edição, foram disponibilizadas 25 vagas, com o objetivo de garantir a segurança e o conforto dos participantes. A organização recomenda o uso de repelente, calça, blusa de manga longa e sapatos fechados. A atividade é permitida para participantes a partir de cinco anos de idade, já menores de idade devem estar obrigatoriamente acompanhados por um adulto responsável.

Em respeito ao bem-estar dos animais, está proibido o uso de flash em câmeras ou celulares. Os dispositivos eletrônicos também devem permanecer no modo silencioso, evitando ruídos que possam causar estresse ou assustar os animais.

O passeio tem duração estimada entre 1h30 e 2h30 e será realizado somente em condições climáticas favoráveis. Os participantes devem se identificar na portaria de cima do Parque, com entrada autorizada pela portaria superior a partir das 18h. O evento tem início às 18h30.

O projeto “Férias é no Zoo” reúne uma série de atividades voltadas ao público infantil, juvenil e familiar, com o objetivo de promover o contato com a natureza, a educação ambiental e a valorização da biodiversidade, confira a programação completa.

Programação

27/1 – Zoo Noturno | 18h

Uma experiência única para conhecer o zoo sob uma nova perspectiva.

27/1 a 1º/2 – Sala Sensorial

Experiência imersiva para sentir a natureza de pertinho.

29/01 a 1/2 – Serpentário

Conhecimento e curiosidades sobre o mundo dos répteis.

30/1 – COPPA

Educação ambiental e atividades especiais com a participação da COPPA.

31/1 – Entrega da Revista do Zoo

Aprendizado e informação para levar para casa.

1º/2 – Zoocolé

O famoso “picolé” dos animais

Doação de mudas