PRAIA DE SALVADOR

Homem morre afogado no Porto da Barra

Caso aconteceu na tarde de domingo (25)

Esther Morais

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 11:19

Ocorrência aconteceu na praia do Porto da Barra Crédito: Nauan Sacramento/CORREIO

Um homem de 53 anos morreu afogado na tarde deste domingo (25), no Porto da Barra, em Salvador. A vítima foi identificada como Claudomiro Silva Coelho.

Segundo informações da Polícia Civil, o homem nadava na companhia de familiares quando submergiu. Ele chegou a ser retirado da água e levado para a faixa de areia da praia.

No local, equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), que foram continuadas por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar dos esforços, a vítima não resistiu e teve o óbito confirmado pela equipe do Samu.

As guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas, e o caso foi registrado pela 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra).