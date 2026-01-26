Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quais são as obras que foram repatriadas dos EUA por museu de Salvador

Acervo reúne pinturas, esculturas, fotografias e gravuras de mais de 130 artistas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 13:04

Margareth Menezes
Margareth Menezes Crédito: Wendel de Novais

O acervo repatriado dos Estados Unidos e agora incorporado ao Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab), em Salvador, é composto por 666 obras de 135 artistas, sendo 93 afro-brasileiros. A coleção reúne diferentes linguagens, técnicas e períodos da produção artística negra no Brasil.

Entre as tipologias presentes estão pinturas, esculturas, fotografias, xilogravuras, gravuras, estampas e arte sacra, formando um panorama diverso da criação afro-brasileira em diferentes territórios e gerações.

A diretora artística do Muncab, Jamile Coelho, destaca que o conjunto tem importância não apenas estética, mas também histórica.

Obras de arte foram repatriadas

Obras repatriadas por Divulgação/Receita Federal
Obras repatriadas por Reprodução
Obras repatriadas por Reprodução
Obras repatriadas por Reprodução
Obras repatriadas por Reprodução
Margareth Menezes por Wendel de Novais
1 de 6
Obras repatriadas por Divulgação/Receita Federal

“Esse acervo reúne artistas que muitas vezes ficaram fora dos grandes circuitos institucionais e do mercado. A repatriação é uma forma de reconhecer e devolver visibilidade a essas trajetórias”, afirmou.

A coleção reúne obras de artistas considerados fundamentais para a arte afro-brasileira, como J. Cunha, Goya Lopes, Zé Adário, Lena da Bahia, Raimundo Bida, Sol Bahia e Manoel Bonfim, além de outros nomes que tiveram pouca circulação em museus e galerias nacionais.

Segundo a ministra da Cultura, Margareth Menezes, o conjunto fortalece a missão do museu. “É muito significativo que esse acervo seja acolhido por uma instituição como o Muncab. Isso reforça a missão do museu de contar a história do Brasil a partir de uma perspectiva democrática, inclusiva e plural”, afirmou.

As obras estavam nos Estados Unidos há cerca de três décadas, integrando uma coleção privada organizada por Bárbara Cervenka e Marion Jackson, que decidiram devolver o acervo ao Brasil. As peças chegaram a Salvador no último dia 12 de janeiro, após transporte técnico especializado e acompanhamento da Receita Federal.

Mais recentes

Imagem - Prefeitura inaugura viaduto José Linhares e garante reduzir em até 30% o fluxo de veículos na região do Iguatemi

Prefeitura inaugura viaduto José Linhares e garante reduzir em até 30% o fluxo de veículos na região do Iguatemi
Imagem - Como mais de 600 obras de arte voltaram dos EUA para Salvador

Como mais de 600 obras de arte voltaram dos EUA para Salvador
Imagem - Justiça condena família a pagar R$ 1,4 milhão por manter mulher sob trabalho escravo em Feira de Santana

Justiça condena família a pagar R$ 1,4 milhão por manter mulher sob trabalho escravo em Feira de Santana

MAIS LIDAS

Imagem - 'Time inglês da Baixa dos Sapateiros': Bahia provoca Fábio Mota após vencer primeio Ba-Vi do ano
01

'Time inglês da Baixa dos Sapateiros': Bahia provoca Fábio Mota após vencer primeio Ba-Vi do ano

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (26 de janeiro): os signos ganham clareza para aprender, ajustar e avançar
02

Cor e número da sorte de hoje (26 de janeiro): os signos ganham clareza para aprender, ajustar e avançar

Imagem - Nubank emite comunicado após boatos de falência
03

Nubank emite comunicado após boatos de falência

Imagem - Família de Cristiano Ronaldo compra terrenos com mais de 500 m² em condomínio de luxo no Litoral Norte
04

Família de Cristiano Ronaldo compra terrenos com mais de 500 m² em condomínio de luxo no Litoral Norte