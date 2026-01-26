DE VOLTA

Quais são as obras que foram repatriadas dos EUA por museu de Salvador

Acervo reúne pinturas, esculturas, fotografias e gravuras de mais de 130 artistas

O acervo repatriado dos Estados Unidos e agora incorporado ao Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab), em Salvador, é composto por 666 obras de 135 artistas, sendo 93 afro-brasileiros. A coleção reúne diferentes linguagens, técnicas e períodos da produção artística negra no Brasil.

Entre as tipologias presentes estão pinturas, esculturas, fotografias, xilogravuras, gravuras, estampas e arte sacra, formando um panorama diverso da criação afro-brasileira em diferentes territórios e gerações.

A diretora artística do Muncab, Jamile Coelho, destaca que o conjunto tem importância não apenas estética, mas também histórica.

“Esse acervo reúne artistas que muitas vezes ficaram fora dos grandes circuitos institucionais e do mercado. A repatriação é uma forma de reconhecer e devolver visibilidade a essas trajetórias”, afirmou.

A coleção reúne obras de artistas considerados fundamentais para a arte afro-brasileira, como J. Cunha, Goya Lopes, Zé Adário, Lena da Bahia, Raimundo Bida, Sol Bahia e Manoel Bonfim, além de outros nomes que tiveram pouca circulação em museus e galerias nacionais.

Segundo a ministra da Cultura, Margareth Menezes, o conjunto fortalece a missão do museu. “É muito significativo que esse acervo seja acolhido por uma instituição como o Muncab. Isso reforça a missão do museu de contar a história do Brasil a partir de uma perspectiva democrática, inclusiva e plural”, afirmou.