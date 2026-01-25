AFOGAMENTO

Homem se afoga na praia do Porto da Barra, em Salvador; banhistas e Samu tentam ressuscitar vítima

O momento é acompanhado com apreensão por outras testemunhas

Wladmir Pinheiro

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 15:48

Homem se afoga no Porto da Barra; vídeos mostram atendimento do Samu Crédito: Foto do Leitor CORREIO

Um homem se afogou na tarde deste domingo (25) na praia do Porto da Barra, em Salvador. Vídeos obtidos pelo CORREIO mostram o momento em que dois banhistas fazem manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) para tentar reanimar a vítima assim que ela é retirada do mar. O momento é acompanhado com apreensão por outras testemunhas.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi encaminhada ao local para realizar o socorro. Ainda segundo testemunhas, a equipe médica tentava reanimar a vítima enquanto a praia ainda permanecia cheia de banhistas.

Não há informações sobre as circunstâncias do afogamento. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o estado de saúde da vítima, que não teve o nome divulgado.

O CORREIO procurou o Corpo de Bombeiros para obter informações sobre a ocorrência. O caso deste domingo reacende o alerta para os riscos de afogamento no Verão.