Raio cai e atinge grupo de Nikolas Ferreira; 33 pessoas são socorridas para hospital

Metrópoles
Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 14:40
Um raio atingiu a área nas proximidades da Praça do Cruzeiro, onde ocorrerá o encerramento do ato liderado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL) neste domingo (25), e 33 pessoas foram levadas ao hospital.
Segundo informações preliminares obtidas pelo Metrópoles, 17 pessoas foram levadas ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran) e mais 16 ao Hospital de Base.
Grupo de caminhada do deputado Nikolas Ferreira
