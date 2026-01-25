Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Raio cai e atinge grupo de Nikolas Ferreira; 33 pessoas são socorridas para hospital

Informações preliminares indicam que 33 pessoas foram socorridas para o Hospital de Base

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 14:40

Raio cai e atinge grupo de Nikolas Ferreira
Raio cai e atinge grupo de Nikolas Ferreira Crédito: Vinicius Schmidt/Metrópoles

Um raio atingiu a área nas proximidades da Praça do Cruzeiro, onde ocorrerá o encerramento do ato liderado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL) neste domingo (25), e 33 pessoas foram levadas ao hospital.

Segundo informações preliminares obtidas pelo Metrópoles, 17 pessoas foram levadas ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran) e mais 16 ao Hospital de Base.

Grupo de caminhada do deputado Nikolas Ferreira

Brasília tem fortes chuvas no fim de semana por Vinicius Schmidt/Metrópoles
Ruas ficaram alagadas na capital da República por Vinicius Schmidt/Metrópoles
Raio atingiu grupo de Nikolas Ferreira por Vinicius Schmidt/Metrópoles
Corrente elétrica teria descido pelo guindaste e atingido as pessoas que estavam nas proximidades. por Vinicius Schmidt/Metrópoles
17 pessoas foram levadas ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran) por Vinicius Schmidt/Metrópoles
Outras 16 foram levadas para Hospital de Base. por Vinicius Schmidt/Metrópoles
1 de 6
Brasília tem fortes chuvas no fim de semana por Vinicius Schmidt/Metrópoles

LEIA MAIS 

Passarela é evacuada e interditada durante caminhada de Nikolas no DF

Saiba o valor: deputado Nikolas Ferreira é condenado a pagar indenização por transfobia

Humorista que pediu para 'desligarem' Nikolas igual a Charlie Kirk é investigado

Nikolas Ferreira é condenado após chamar mulher trans de homem e deverá pagar R$ 40 mil

Nikolas Ferreira vota com governo em MP de impostos e diz que errou porque cuidava da filha bebê

Leia mais no portal Metrópoles, parceiro do Jornal Correio

Mais recentes

Imagem - MEC demite professor mais de um ano após condenação por tortura contra aluno

MEC demite professor mais de um ano após condenação por tortura contra aluno
Imagem - Capitão da PM é afastado após áudio indicar negociação com traficantes do CV

Capitão da PM é afastado após áudio indicar negociação com traficantes do CV
Imagem - Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 92 milhões; saiba quando será o próximo sorteio

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 92 milhões; saiba quando será o próximo sorteio

MAIS LIDAS

Imagem - Meia formado no Bahia vive auge da carreira após nove anos fora do Brasil
01

Meia formado no Bahia vive auge da carreira após nove anos fora do Brasil

Imagem - Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo
02

Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo

Imagem - Quem é Leandro Pinheiro, estudante que devolveu Pix de R$ 200 mil após engano de empresário
03

Quem é Leandro Pinheiro, estudante que devolveu Pix de R$ 200 mil após engano de empresário

Imagem - Esposa detalha agressão e relata tentativa de homicídio por cantor paraibano: 'Não conseguia respirar'
04

Esposa detalha agressão e relata tentativa de homicídio por cantor paraibano: 'Não conseguia respirar'