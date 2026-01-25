BRASÍLIA

Raio cai e atinge grupo de Nikolas Ferreira; 33 pessoas são socorridas para hospital

Informações preliminares indicam que 33 pessoas foram socorridas para o Hospital de Base

Metrópoles

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 14:40

Raio cai e atinge grupo de Nikolas Ferreira Crédito: Vinicius Schmidt/Metrópoles

Um raio atingiu a área nas proximidades da Praça do Cruzeiro, onde ocorrerá o encerramento do ato liderado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL) neste domingo (25), e 33 pessoas foram levadas ao hospital.

Segundo informações preliminares obtidas pelo Metrópoles, 17 pessoas foram levadas ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran) e mais 16 ao Hospital de Base.

