Passarela é evacuada e interditada durante caminhada de Nikolas no DF

Metrópoles
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 18:11
Uma passarela da BR-040 foi interditada pelos órgãos de segurança durante a caminhada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-DF) na tarde deste sábado (24/1), em Santa Maria (DF), próximo à Estátua do Chifrudo. A medida foi tomada após um número grande de apoiadores subirem em cima da estrutura.
O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) confirmou que a ação foi tomada apenas por precaução. A corporação informou que não houve nenhum dano constatado na passarela e nem feridos.
Nikolas Ferreira (PL)