MUITA GENTE

Passarela é evacuada e interditada durante caminhada de Nikolas no DF

Ação do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) ocorreu por precaução por conta do grande volume de pessoas no local

Metrópoles

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 18:11

Corpo de Bombeiros diz que medida foi preventiva Crédito: Imagem cedida ao Metrópoles

Uma passarela da BR-040 foi interditada pelos órgãos de segurança durante a caminhada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-DF) na tarde deste sábado (24/1), em Santa Maria (DF), próximo à Estátua do Chifrudo. A medida foi tomada após um número grande de apoiadores subirem em cima da estrutura.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) confirmou que a ação foi tomada apenas por precaução. A corporação informou que não houve nenhum dano constatado na passarela e nem feridos.