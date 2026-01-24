Acesse sua conta
Passarela é evacuada e interditada durante caminhada de Nikolas no DF

Ação do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) ocorreu por precaução por conta do grande volume de pessoas no local

  Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 18:11

Corpo de Bombeiros diz que medida foi preventiva
Corpo de Bombeiros diz que medida foi preventiva Crédito: Imagem cedida ao Metrópoles

Uma passarela da BR-040 foi interditada pelos órgãos de segurança durante a caminhada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-DF) na tarde deste sábado (24/1), em Santa Maria (DF), próximo à Estátua do Chifrudo. A medida foi tomada após um número grande de apoiadores subirem em cima da estrutura.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) confirmou que a ação foi tomada apenas por precaução. A corporação informou que não houve nenhum dano constatado na passarela e nem feridos.

Nikolas Ferreira (PL)

Nikolas Ferreira por Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Nikolas Ferreira, deputado federal, não terá que apagar publicação nas redes sociais por Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Nikolas Ferreira por Pablo Valadares / Câmara dos Deputados
DNikolas Ferreira (PL) por Reprodução/Instagram
1 de 4
Nikolas Ferreira por Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Tags:

Nikolas Ferreira

