Saiba o valor: deputado Nikolas Ferreira é condenado a pagar indenização por transfobia

Nauan Sacramento
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 18:58
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) quitou, no último dia 6 de janeiro, a indenização de R$ 65.522,29 devida à deputada Duda Salabert (PDT-MG). O pagamento encerra o processo por danos morais motivado por declarações transfóbicas proferidas por Ferreira quando ambos eram vereadores em Belo Horizonte. A quitação ocorreu após condenação definitiva pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A informação foi dada pelo jornal O Globo.
A assessoria da deputada Duda Salabert confirmou o recebimento do valor, mas informou que a parlamentar não se manifestará sobre o caso. "O dinheiro foi depositado no dia 6. Confirmamos o fato, mas a deputada não comentará o assunto", declarou o responsável pela comunicação.
O processo teve início em 2020, quando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) atendeu a autora da ação. Na ocasião, a primeira instância havia fixado a reparação em R$ 30 mil, valor que sofreu atualizações monetárias até a decisão final das cortes superiores. No episódio que motivou a ação, o deputado referiu-se à colega trans utilizando pronomes masculinos. Nikolas Ferreira ainda não se pronunciou.