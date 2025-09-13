PRESO

Quem é o estudante preso pela PF por ameaçar matar Nikolas Ferreira

O estudante foi preso em flagrante após publicar no X ameaças de morte ao deputado

Metrópoles

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 19:30

Homem postou ameaças contra o parlamentar Crédito: Reprodução

Um estudante universitário foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF), no interior do Espírito Santo (ES), após ameaçar de morte o deputado federal Nikolas Ferreira (PL). Ele foi identificado como Adalto Gaigher Junior.

As ameaças teriam sido feitas por meio de publicações na rede social X (antigo Twitter). O homem foi preso na quinta-feira (11), mas acabou liberado após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).