Quem é o estudante preso pela PF por ameaçar matar Nikolas Ferreira

Metrópoles
Publicado em 13 de setembro de 2025 às 19:30
Um estudante universitário foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF), no interior do Espírito Santo (ES), após ameaçar de morte o deputado federal Nikolas Ferreira (PL). Ele foi identificado como Adalto Gaigher Junior.
As ameaças teriam sido feitas por meio de publicações na rede social X (antigo Twitter). O homem foi preso na quinta-feira (11), mas acabou liberado após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).
Leia a reportagem completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO.