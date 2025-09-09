Acesse sua conta
Nikolas se manifesta sobre bandeira dos EUA presente no 7 de Setembro

Bandeira gigante dos EUA passará a ser proibida por Malafaia. Aliados de Bolsonaro falam em desgaste público para a direita, após episódio

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 13:22

Nikolas Ferreira (PL-MG)
Nikolas Ferreira (PL-MG) Crédito: Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se manifestou, nessa segunda-feira (8/9), sobre o uso de uma bandeira gigante dos Estados Unidos, durante a manifestação de 7 de Setembro e pró-anistia na Av. Paulista, em São Paulo. O parlamentar disse que “tudo tem limite”, mas amenizou o ato, dizendo que ao menos era “uma bandeira de um país democrático”.

O bandeirão causou estranhamento entre organizadores do ato, dentre eles, o pastor Silas Malafaia. O líder religioso disse que irá proibir o uso da bandeira em atos futuros. O gesto estaria em desacordo com o tom da manifestação, que, além de se dar no dia da Independência do Brasil, ocorre após o tarifaço imposto pelo governo de Donald Trump.

