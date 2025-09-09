ATO

Nikolas se manifesta sobre bandeira dos EUA presente no 7 de Setembro

Bandeira gigante dos EUA passará a ser proibida por Malafaia. Aliados de Bolsonaro falam em desgaste público para a direita, após episódio

Metrópoles

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 13:22

Nikolas Ferreira (PL-MG) Crédito: Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se manifestou, nessa segunda-feira (8/9), sobre o uso de uma bandeira gigante dos Estados Unidos, durante a manifestação de 7 de Setembro e pró-anistia na Av. Paulista, em São Paulo. O parlamentar disse que “tudo tem limite”, mas amenizou o ato, dizendo que ao menos era “uma bandeira de um país democrático”.