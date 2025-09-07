Acesse sua conta
7 de Setembro: desfile em Salvador tem a participação de 2 mil militares; confira

Programação começou cedo com recepção de autoridades e hasteamento das bandeiras

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo
  • Foto do(a) author(a) Raquel Brito

  • Monique Lobo

  • Raquel Brito

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 10:55

Desfile do 7 de Setembro em Salvador
Desfile do 7 de Setembro em Salvador Crédito: Maria Raquel Brito/CORREIO

Até a chuva deu uma trégua, em Salvador, neste domingo (7) em que se celebra a Independência do Brasil. A programação começou cedo, pouco depois das 7h, com a recepção das autoridades civis e militares.

Teve ainda a revista da tropa de cerca de dois mil militares feita pelo comandante da 6ª Região Militar, general de Divisão André Luiz Aguiar Ribeiro, e o comandante do 2º Distrito Naval, vice-almirante Gustavo Calero Garriga Pires.

Pouco antes das 9h, aconteceu o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado da Bahia e da Prefeitura de Salvador, com a presença do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), da vice-prefeita da cidade, Ana Paula Matos (PDT), e do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT). 

Às 9h, o desfile começou com a participação de diversas instituições como o Exército Brasileiro, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Confira alguns momentos do desfile:

Desfile do 7 de Setembro em Salvador

Desfile do 7 de Setembro em Salvador por Maria Raquel Brito
Desfile do 7 de Setembro em Salvador por Maria Raquel Brito
Desfile do 7 de Setembro em Salvador por Maria Raquel Brito
Desfile do 7 de Setembro em Salvador por Maria Raquel Brito
Desfile do 7 de Setembro em Salvador por Maria Raquel Brito
Desfile do 7 de Setembro em Salvador por Maria Raquel Brito
Desfile do 7 de Setembro em Salvador por Maria Raquel Brito
Desfile do 7 de Setembro em Salvador por Maria Raquel Brito
Desfile do 7 de Setembro em Salvador por Maria Raquel Brito
Desfile do 7 de Setembro em Salvador por Maria Raquel Brito
Desfile do 7 de Setembro em Salvador por Maria Raquel Brito
Desfile do 7 de Setembro em Salvador por Maria Raquel Brito
Desfile do 7 de Setembro em Salvador por Maria Raquel Brito
Desfile do 7 de Setembro em Salvador por Maria Raquel Brito
Desfile do 7 de Setembro em Salvador por Maria Raquel Brito
Desfile do 7 de Setembro em Salvador por Maria Raquel Brito
Desfile do 7 de Setembro em Salvador por Maria Raquel Brito
Desfile do 7 de Setembro em Salvador por Maria Raquel Brito
1 de 18
Desfile do 7 de Setembro em Salvador por Maria Raquel Brito

