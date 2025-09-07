DENTRO DE CASA

Preso, Bolsonaro não pode participar dos atos do 7 de setembro

A última vez que Bolsonaro não participou das festividades do 7 de setembro foi em 2023, quando houve boicote da direita às comemorações

Metrópoles

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 08:40

Jair Bolsonaro está preso Crédito: Hugo Barreto/Metrópoles

Em prisão domiciliar há mais de um mês, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estará impedido de participar dos atos de 7 de setembro deste ano. Desde que ascendeu ao topo da política brasileira, esta será a segunda vez que ele não estará em nenhuma manifestação nas comemorações da independência.