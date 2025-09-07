Preso, Bolsonaro não pode participar dos atos do 7 de setembro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 7 de setembro de 2025 às 08:40
Em prisão domiciliar há mais de um mês, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estará impedido de participar dos atos de 7 de setembro deste ano. Desde que ascendeu ao topo da política brasileira, esta será a segunda vez que ele não estará em nenhuma manifestação nas comemorações da independência.
Neste ano, o pastor Silas Malafaia organiza uma manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo. De acordo com a coluna Igor Gadelha, do Metrópoles, sem Bolsonaro no páreo, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro deve ser a “grande estrela” do ato bolsonarista.