Preso, Bolsonaro não pode participar dos atos do 7 de setembro

A última vez que Bolsonaro não participou das festividades do 7 de setembro foi em 2023, quando houve boicote da direita às comemorações

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 08:40

Jair Bolsonaro está preso
Jair Bolsonaro está preso Crédito: Hugo Barreto/Metrópoles

Em prisão domiciliar há mais de um mês, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estará impedido de participar dos atos de 7 de setembro deste ano. Desde que ascendeu ao topo da política brasileira, esta será a segunda vez que ele não estará em nenhuma manifestação nas comemorações da independência.

Neste ano, o pastor Silas Malafaia organiza uma manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo. De acordo com a coluna Igor Gadelha, do Metrópoles, sem Bolsonaro no páreo, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro deve ser a “grande estrela” do ato bolsonarista.

Leia matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO. 

