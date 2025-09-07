É hoje! Veja o que abre e fecha no feriado de 7 de setembro em Salvador e RMS

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
O feriado de 7 de Setembro, que celebra o Dia da Independência do Brasil neste domingo, deve alterar o funcionamento de shoppings e outros serviços em Salvador.
Parque Shopping Bahia (Lauro de Freitas)
Funcionamento: Normal
Âncoras e Praça de Alimentação: 12h às 21h
Alameda Gourmet: 12h às 22h
Lojas e Quiosques: 13h às 21h
Shopping Bela Vista
Funcionamento: Normal
Alimentação, Lazer, Âncoras e Supermercado GBarbosa: 12h às 21h
Lojas e Quiosques: 13h às 21h
Cinema, SAC, Academia Alpha Fitness e Centro Médico: Horários específicos devem ser consultados nos sites respectivos.
Shopping Center Lapa
Praça de Alimentação: 11h às 19h
Riachuelo (âncora): 11h às 17h
Demais Lojas e Quiosques: Fechados
Cinema: programação no site oficial
Shopping Itaigara
Status: Fechado no feriado.
Shopping Paseo
Youplay (área de lazer): A partir das 12h
Restaurantes: A partir das 12h
Lojas e Quiosques: Abertura opcional.
Shopping Paralela
Restaurantes: 12h às 0h
Demais lojas (não restaurantes): 12h às 21h
Shopping Piedade
Funcionamento: fechado
McDonalds e Bob's: das 10h às 17h. Acesso pelo piso L4.
Shopping Barra
Funcionamento: normal
Lojas: 12h às 20h
Praça de Alimentação e lazer: 12h às 20h
Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4): a partir das 12h
Ferreira Costa
Ferreira Costa Barris: 8h30 às 19h
Ferreira Costa Av. Paralela: 8h30 às 19h
Boulevard Shopping
Lojas e Espaços infantis: 14h às 21h
Lojas Âncoras: 13h às 21h
Smart Fit: 8h às 14h
Boulevard Kidas: a partir das 16h
Praça de Alimentação e Magic Games: 12h às 21h
Cinemark: conforme programação
SAC, Cartórios, Neoenergia Coelba e Lotérica: fechados
Mercados municipais e feiras:
Ceasa: fechada
Mercado do Ogunjá: aberto das 6h às 18h
Mercado de Paripe: aberto das 6h às 14h
Sete Portas: aberto das 8h às 12h
Mercado do Rio Vermelho: boxes abertos das 7h às 14h e praça de alimentação, das 7h às 16h.
Transporte
Metrô: funcionamento normal, das 5h até 00h
Elevador Lacerda: 7h às 19h
Elevador do Taboão, Plano inclinado Gonçalves e Plano inclinado do Pilar: fechado