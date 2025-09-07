Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

É hoje! Veja o que abre e fecha no feriado de 7 de setembro em Salvador e RMS

Serviços serão afetados

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 07:53

Banda Marcial Escola Classe II se prepara para desfile do 7 de Setembro
Banda Marcial Escola Classe II se prepara para desfile do 7 de Setembro Crédito: Marina Silva/ CORREIO

O feriado de 7 de Setembro, que celebra o Dia da Independência do Brasil neste domingo, deve alterar o funcionamento de shoppings e outros serviços em Salvador.

Confira abaixo como fica o funcionamento dos estabelecimentos:

Leia mais

Imagem - Veja como ficam as linhas de ônibus durante os festejos do 7 de Setembro em Salvador

Veja como ficam as linhas de ônibus durante os festejos do 7 de Setembro em Salvador

Imagem - Confira esquema especial para o desfile do 7 de Setembro em Salvador

Confira esquema especial para o desfile do 7 de Setembro em Salvador

Parque Shopping Bahia (Lauro de Freitas)
Funcionamento: Normal
Âncoras e Praça de Alimentação: 12h às 21h
Alameda Gourmet: 12h às 22h
Lojas e Quiosques: 13h às 21h

Shopping Bela Vista
Funcionamento: Normal
Alimentação, Lazer, Âncoras e Supermercado GBarbosa: 12h às 21h
Lojas e Quiosques: 13h às 21h
Cinema, SAC, Academia Alpha Fitness e Centro Médico: Horários específicos devem ser consultados nos sites respectivos.

Shopping Center Lapa
Praça de Alimentação: 11h às 19h
Riachuelo (âncora): 11h às 17h
Demais Lojas e Quiosques: Fechados
Cinema: programação no site oficial

Shopping Itaigara

Status: Fechado no feriado.

Shopping Paseo

Youplay (área de lazer): A partir das 12h

Restaurantes: A partir das 12h

Lojas e Quiosques: Abertura opcional.

Shopping Paralela
Restaurantes: 12h às 0h
Demais lojas (não restaurantes): 12h às 21h

Shopping Piedade

Funcionamento: fechado

McDonalds e Bob's: das 10h às 17h. Acesso pelo piso L4.

Shopping Barra

Funcionamento: normal

Lojas: 12h às 20h

Praça de Alimentação e lazer: 12h às 20h

Barra Gourmet (Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e Healthy por Victoria Cintra) e Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4): a partir das 12h

Ferreira Costa
Ferreira Costa Barris: 8h30 às 19h
Ferreira Costa Av. Paralela: 8h30 às 19h

Boulevard Shopping

Lojas e Espaços infantis: 14h às 21h

Lojas Âncoras: 13h às 21h

Smart Fit: 8h às 14h

Boulevard Kidas: a partir das 16h

Praça de Alimentação e Magic Games: 12h às 21h

Cinemark: conforme programação 

SAC, Cartórios, Neoenergia Coelba e Lotérica: fechados

Mercados municipais e feiras:

Ceasa: fechada

Mercado do Ogunjá: aberto das 6h às 18h

Mercado de Paripe: aberto das 6h às 14h

Sete Portas: aberto das 8h às 12h

Mercado do Rio Vermelho: boxes abertos das 7h às 14h e praça de alimentação, das 7h às 16h.

Transporte

Metrô: funcionamento normal, das 5h até 00h

Elevador Lacerda: 7h às 19h

Elevador do Taboão, Plano inclinado Gonçalves e Plano inclinado do Pilar: fechado 

Mais recentes

Imagem - Jornalista é preso após ultrapassar viatura da PM em alta velocidade

Jornalista é preso após ultrapassar viatura da PM em alta velocidade
Imagem - 7 de setembro: veja local e horários de protestos da direita e esquerda em Salvador

7 de setembro: veja local e horários de protestos da direita e esquerda em Salvador
Imagem - Conheça a Guardiã das Figuras, baiana que largou tudo para cuidar de igreja em ruínas na Chapada

Conheça a Guardiã das Figuras, baiana que largou tudo para cuidar de igreja em ruínas na Chapada

MAIS LIDAS

Imagem - Angélica abre o coração sobre filho morando no exterior: 'Prazer pra mim'
01

Angélica abre o coração sobre filho morando no exterior: 'Prazer pra mim'

Imagem - Que mico: 8 falhas bizarras que viraram vexame em Vale Tudo
02

Que mico: 8 falhas bizarras que viraram vexame em Vale Tudo

Imagem - É hoje! Veja o que abre e fecha no feriado de 7 de setembro em Salvador e RMS
03

É hoje! Veja o que abre e fecha no feriado de 7 de setembro em Salvador e RMS

Imagem - Dona Ruth rebate críticas de Roberta Miranda: 'Vou pedir para meu advogado te parar'
04

Dona Ruth rebate críticas de Roberta Miranda: 'Vou pedir para meu advogado te parar'