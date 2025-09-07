Acesse sua conta
7 de setembro: veja local e horários de protestos da direita e esquerda em Salvador

Atos começarão na manhã deste domingo (7)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 08:17

Ato em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, no 7 de setembro, em 2021 Crédito: Henrique Mendes/TV Bahia

Apoiadores da direita e esquerda se preparam em diversos pontos do Brasil para manifestações neste domingo, 7 de setembro. Em Salvador não é diferente. Como de costume, os manifestantes a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro anunciaram ato no Farol da Barra, um dos principais pontos turísticos da capital baiana, a partir das 9h. 

"Todos os patriotas baianos estão convocados! Neste domingo, 7 de setembro, às 9h, no Farol da Barra, mandaremos um recado para todo planeta. Anistia já! E é geral, ampla e irrestrita. Te espero lá", escreveu o deputado estadual Leandro de Jesus (PL). 

A pauta do protesto pede anistia aos réus do 8 de janeiro e o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes.

Já o Partido dos Trabalhadores (PT), a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e outros sindicatos convocaram os baianos para uma manifestação no Campo Grande, às 9h. 

"Dia 7 de setembro. Vamos juntos para as ruas cobrar a independência do Brasil contra golpistas traidores, a independência contra quem sequestra as nossas pautas como o fim do 6x1, a isenção do IR [imposto de renda], taxar superricos para tentar passar anistia de bandido", declarou a Frente Povo Sem Medo. 

O tradicional desfile da Independência do Brasil acontece entre o Campo Grande e a Praça Castro Alves, em Salvador. A programação tem iníco às 7h20. 

