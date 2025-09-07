Acesse sua conta
Ministros de Lula e autoridades vão ao desfile de 7 de Setembro

Da arquibancada, em Brasília, ministros de Lula participam do evento da Independência, com o tema “Brasil Soberano”

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 11:05

Ministros de Lula e autoridades vão ao desfile de 7 de Setembro
Ministros de Lula e autoridades vão ao desfile de 7 de Setembro Crédito: Augusto Tenório/Metrópoles

Ministros de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e aliados participam da cerimônia de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios, que tem o tema “Brasil Soberano”. Sob sol intenso, as autoridades acompanham o desfile da arquibancada. Ministros do Executivo e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) estão entre os presentes.

O desfile cívico-militar começou por volta das 9h. Fernando Haddad, da Fazenda, não estará na Esplanda, pois está em São Paulo. Nenhum dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) compareceu.

Leia a matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO. 

