Ministros de Lula e autoridades vão ao desfile de 7 de Setembro

Da arquibancada, em Brasília, ministros de Lula participam do evento da Independência, com o tema “Brasil Soberano”

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 11:05

Ministros de Lula e autoridades vão ao desfile de 7 de Setembro Crédito: Augusto Tenório/Metrópoles

Ministros de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e aliados participam da cerimônia de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios, que tem o tema “Brasil Soberano”. Sob sol intenso, as autoridades acompanham o desfile da arquibancada. Ministros do Executivo e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) estão entre os presentes.