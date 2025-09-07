Ministros de Lula e autoridades vão ao desfile de 7 de Setembro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 7 de setembro de 2025 às 11:05
Ministros de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e aliados participam da cerimônia de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios, que tem o tema “Brasil Soberano”. Sob sol intenso, as autoridades acompanham o desfile da arquibancada. Ministros do Executivo e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) estão entre os presentes.
O desfile cívico-militar começou por volta das 9h. Fernando Haddad, da Fazenda, não estará na Esplanda, pois está em São Paulo. Nenhum dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) compareceu.