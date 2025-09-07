SOLTOU O VERBO

Galvão Bueno expõe mágoa com Globo e chama proposta de 'desaforo'

Narrador contou bastidores da saída após 43 anos e disse que decisão final ocorreu em reunião com executivos

Fernanda Varela

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 12:52

Galvão Bueno Crédito: Reprodução

Galvão Bueno revelou os bastidores de sua saída da TV Globo após mais de quatro décadas na emissora e admitiu guardar mágoa sobre a forma como a parceria chegou ao fim. Em entrevista ao Olho no Olho, da Folha de S. Paulo, o narrador classificou como um “desaforo” a atitude de executivos que pediram que ele apresentasse novos projetos para seguir na casa.

Segundo Galvão, a saída oficial estava programada para o fim de 2022, logo após a Copa do Mundo do Catar. Porém, na véspera de encerrar o contrato, ele foi procurado pelo diretor geral Amauri Soares e aceitou renovar por mais dois anos, em regime de non-compete, que o impedia apenas de fazer transmissões em TV aberta.

Ao fim desse período, uma nova reunião foi marcada e a proposta feita pelos executivos desagradou o narrador. “Você gostaria de apresentar algum projeto para continuar por aqui?”, foi a pergunta que, segundo ele, determinou a ruptura.

“Achei isso um pouco de desaforo, um pouco de falta de elegância. Eu ter que apresentar um projeto depois de 43 anos de sucesso na casa”, afirmou. Questionado então se teria algo em mente, respondeu de forma direta: “Tenho. Ir embora”.