Prefeita detona João Gomes por cancelar show após esposa entrar em trabalho de parto

Viviane Pena, prefeita de Novo Cruzeiro, afirmou que cantor não avisou com antecedência sobre possibilidade de ausência

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 12:47

João Gomes e Ary Mirelle
João Gomes e Ary Mirelle Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor João Gomes cancelou um show que faria em Novo Cruzeiro (MG) no sábado (6), durante o 30º Festival da Cachaça, após a esposa Ary Mirelle entrar em trabalho de parto do segundo filho do casal, Joaquim. A decisão gerou críticas da prefeita da cidade, Viviane Pena, que acusou o artista de falta de responsabilidade e comunicação.

“Infelizmente, o show de João Gomes não vai acontecer. Infelizmente, tem coisas que não dependem da gente. O show está pago, graças a Deus! E a festa está linda. E a gente não pode resumir uma festa tão linda e feita com tanto carinho por causa de um cantor que não teve a responsabilidade, porque é motivo da esposa, sim, ela está em trabalho de parto. Mas toda mulher, toda gestante, tem uma DPP, que é a data provável do parto”, declarou a prefeita durante o evento.

Viviane também afirmou que João deveria ter avisado previamente para que a produção pudesse buscar outro artista. “Ele sabia, com certeza. Os médicos dele sabiam mais ou menos a data em que ela poderia entrar em trabalho de parto. E, se ele aceitou o pagamento e o contrato para um show, sabendo que queria estar presente com ela, que é um direito dela, eu desejo muita saúde para ela, para o filho e para toda a família. Mas ele tinha que ter a responsabilidade de pelo menos avisar com antecedência, para que a gente trouxesse outra atração. Mas eu não quero resumir uma festa que foi feita com tanto carinho, com tanta dedicação, onde o meu povo pensou nos mínimos detalhes, ao cantor”, completou.

Até o momento, João Gomes não comentou as declarações.

A influenciadora Ary Mirelle, esposa do cantor, também virou assunto nos últimos dias após revelar que descobriu a morte de uma mulher que havia entrado de penetra em seu casamento. Segundo ela, a convidada não autorizada tinha câncer e buscava aproveitar os últimos momentos de vida em festas. “A bichinha ia para muitas festas sem ser chamada, o que não é uma coisa certa. Mas, pelo que pesquisei, ela se divertia e não queria fazer mal a ninguém. Um dia desses, me contaram pelo Instagram que ela tinha falecido, porque ela tinha câncer”, relatou Ary.

