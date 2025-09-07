Prefeita detona João Gomes por cancelar show após esposa entrar em trabalho de parto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 7 de setembro de 2025 às 12:47
O cantor João Gomes cancelou um show que faria em Novo Cruzeiro (MG) no sábado (6), durante o 30º Festival da Cachaça, após a esposa Ary Mirelle entrar em trabalho de parto do segundo filho do casal, Joaquim. A decisão gerou críticas da prefeita da cidade, Viviane Pena, que acusou o artista de falta de responsabilidade e comunicação.
“Infelizmente, o show de João Gomes não vai acontecer. Infelizmente, tem coisas que não dependem da gente. O show está pago, graças a Deus! E a festa está linda. E a gente não pode resumir uma festa tão linda e feita com tanto carinho por causa de um cantor que não teve a responsabilidade, porque é motivo da esposa, sim, ela está em trabalho de parto. Mas toda mulher, toda gestante, tem uma DPP, que é a data provável do parto”, declarou a prefeita durante o evento.
Viviane também afirmou que João deveria ter avisado previamente para que a produção pudesse buscar outro artista. “Ele sabia, com certeza. Os médicos dele sabiam mais ou menos a data em que ela poderia entrar em trabalho de parto. E, se ele aceitou o pagamento e o contrato para um show, sabendo que queria estar presente com ela, que é um direito dela, eu desejo muita saúde para ela, para o filho e para toda a família. Mas ele tinha que ter a responsabilidade de pelo menos avisar com antecedência, para que a gente trouxesse outra atração. Mas eu não quero resumir uma festa que foi feita com tanto carinho, com tanta dedicação, onde o meu povo pensou nos mínimos detalhes, ao cantor”, completou.
Até o momento, João Gomes não comentou as declarações.
A influenciadora Ary Mirelle, esposa do cantor, também virou assunto nos últimos dias após revelar que descobriu a morte de uma mulher que havia entrado de penetra em seu casamento. Segundo ela, a convidada não autorizada tinha câncer e buscava aproveitar os últimos momentos de vida em festas. “A bichinha ia para muitas festas sem ser chamada, o que não é uma coisa certa. Mas, pelo que pesquisei, ela se divertia e não queria fazer mal a ninguém. Um dia desses, me contaram pelo Instagram que ela tinha falecido, porque ela tinha câncer”, relatou Ary.